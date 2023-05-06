Ünlü model Sienna Weir ailesinin onayıyla yaşama veda etti. Henüz 23 yaşındaydı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Yaşadığı bir kazanın ardından komaya giren Avustralyalı Miss Universe finalisti Sienna Weir, ailesinin onayıyla yaşam destek ünitesinden çıkarılarak 23 yaşında hayatını kaybetti.

2023 yılına henüz girmişken geçirdiği bir kaza sonucunda komaya giren ve yaşam destek ünitesine bağlanan modelin ailesi küçük de olsa bir umut ile kızlarının hayata dönmesini bekliyordu.

Öte yandan doktorlar, Weir için umut kalmadığını açıklayınca aile o kaçınılmaz kararı vermek zorunda kaldı.

Uzun bir karar verme süresinin ardından aile, kızlarının yaşam destek ünitesinden çıkarılması için gerekli onayı verdi.

Hayatını kaybeden ünlü ismin hayranları ve ailesi gözyaşlarına hakim olamadı.