Ünlü müzisyen ve prodüktör hayatını kaybetti. Müzik dünyası yasta

Editör: Özge Ceren ÇİMEN
Naci Bayşu'dan acı haber geldi. Ünlü müzisyen ve prodüktörün hayata veda ettiği öğrenildi. Acı haberi orkestra şefi Tarık Sezer duyurdu.
Üzüntüsünü ifade eden Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Naci Bayşu’yu kaybettik. Mekanın cennet olsun" ifadelerine yer verdi.
"SEKTÖRE VERDİĞİ DESTEKLERİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ"
Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR), Naci Bayşu'nun kaybının müzik dünyasında büyük bir boşluk bıraktığını belirtti. Yapılan açıklamada, "Müzik dünyasının değerli ismi, sektöre verdiği destekleri asla unutmayacağımız Naci Bayşu'yu kaybettik" denildi.
Ayrıca Bayşu'nun bugün öğle namazına müteakiben Zincirlikuyu'dan son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.