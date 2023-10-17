Ünlü otomotiv devi üretimi durdurdu. Türkiye yollarında sıkça görülüyor

Japonya merkezli otomotiv devi Toyota, araç parçalarını tedarik ettiği Chuo Spring Co.'nun fabrikasında yaşanan patlama sonrası, 6 fabrikasında üretimini geçici olarak durdurdu.

KAYNAK: AA
Ünlü otomotiv devi üretimi durdurdu. Türkiye yollarında sıkça görülüyor

Toyota’nın parça tedarikçilerinden, Aiçi eyaletindeki Chuo Spring Co. firmasına ait fabrikada patlama yaşandı.

İki erkek işçinin yaralandığı patlamanın tesisteki kurutma fırınlarına hasar verdiği aktarıldı.

FAALİYET TARİHİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Japon üretici Toyota açıklamasına göre, patlama sonrası yaşanan parça tedarik sıkıntısı nedeniyle, Japonya’daki 6 fabrikasındaki 10 üretim hattı geçici durduruldu. Açıklamada, üretim hatlarının hafta içinde yeniden faaliyete geçeceği zamanın henüz bilinmediği aktarıldı.

TÜRKİYE'DE VAR OLAN MODELLER ETKİLENDİ

Olumsuz etkilenen üretim hatlarının Toyota’nın, Türkiye'de de satışta olan Land Cruiser ve RAV4 modellerine ait olduğu bildirildi.

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