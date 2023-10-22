Ünlü oyuncu 30 yıl ceza almıştı. Eşi onu boşayıp kızının velayetini aldı

Komedi dizisi ''That '70s Show''daki 'Steve Hyde' rolü ile tanınan oyuncu Danny Masterson, tutuklandı. 2001 ve 2003 yılları arasında üç kadına cinsel istismarla suçlanan Masterson, mahkeme jürisi tarafından iki kadına cinsel istismardan suçlu bulundu.

Suçlamalar, Masterson’ın kariyerinin zirvesinde olduğu, 1998'den 2006'ya kadar ''Ashton Kutcher'', ''Mila Kunis'' ve ''Topher Grace''in de yer aldığı ''That '70s Show''da rol aldığı bir döneme dayanıyor.

ÖMÜR BOYU CEZA ALDI

Mahkeme eylül ayında 47 yaşındaki aktörü 2003 yılında işlediği iki tecavüz suçundan ömür boyu hapis cezasına mahkum etti. Danny Masterson, ancak hapiste 30 yıl geçirdikten sonra bir şartlı tahliyeden faydalanabilecek. Tüm bu mahkeme süreci boyunca ünlü aktöre destek veren eşi Bijou Phillips de pes etti.

DAVALARA HEP EL ELE GELDİLER

Eski bir model olan ve Raising Hope dizisinde canlandırdığı rolle tanınan ünlü oyuncu Bijou Phillips, kocasının suçlu olduğunu kabullenememişti. Mahkemeye kocası için mektup yazan ve hakimden onun için merhamet talep eden 43 yaşındaki Bijou Phillips, duruşma boyunca kocasının yanından ayrılmadı ve mahkeme salonuna onun elini tutarak girip çıktı. Bijou Phillips’in kocasının masum olduğuna inandığı ve yakın çevresine de sürekli bunu söylediği iddia edildi.

30 YILLIK CEZA GELİNCE BOŞANDI

Ancak Bijou Phillips, Masterson ömür boyu hapis cezası alıp hapse girer girmez hemen ona boşanma davası açtı. Phillips’in avukatı yaptığı açıklamada, "Bayan Phillips bu talihsiz dönemde kocasından boşanma davası açmaya karar verdi. Önceliği kızı olmaya devam ediyor." demişti. ABD basını tarafından elde edilen mahkeme belgelerine göre, Phillips ayrılığın nedeni olarak “uzlaşmaz farklılıkları” gösterdi ve ayrıca eş desteği talep etti.

KIZININ VELAYETİNİ ALDI

Bijou Phillips, boşanma davası açarken tecavüz suçlusu eski eşi Danny Masterson'dan nafaka desteği de talep etti. Hatta 2011'de evlendiği Masterson'a kendi nafaka talebine karşı öne sürülecek herhangi bir mali destek verilmemesini de talep etti. Çiftin 9 yaşındaki kızları Fianna'nın hem yasal hem de fiziksel velayeti de Bijou Phillips’in isteği doğrultusunda kendisine verildi. Masterson, kızı Fianna için velayet talebine karşı çıkmadı ve sadece ziyaret hakkı talep etti. Ünlü aktör kızını cezaevinde ve sadece gözetim altındayken görebilecek.