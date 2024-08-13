Ünlü oyuncu aklım almıyor dedi isyan etti: 10 sene sonra Suriyeli ya da Afgan başkanlar gelecek!

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar sosyal medya hesabı üzerinden sık sık paylaşım yaparak sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Sığınmacı konusu hakkında çıkışları ile gündem olan Gökbakar 10-15 seneye Türkiye’deki seçimlerde Arapların belirleyici konumda olacağını öne sürdü.

Türkiye’deki sayıları 10 milyonu aşan sığınmacıların doluluğu karşısında aklının almadığını ifade eden Gökbakar, Atatürk ve silah arkadaşları ile beraber yüzbinlerce şehidin kanı ile kurtarılan bu topraklarda insanların aklının 10-15 sene sonra Suriyeli ya da Afgan belediye başkanı gördükleri zaman aklının başına geleceğini ifade eden Gökbakar şunları dedi:

“10-15 seneye Suriyeli ya da Afgan belediye başkanları görmeye başladığında aklı başına gelecek bu halkın. Türkiye’deki seçimlerde araplar belirleyici olmaya başladığında ayılacak bu halk ama iş işten geçmiş olacak. Atatürk ve silah arkadaşlarının, yüzbinlerce şehidin kanlarıyla kurtardığı bu güzelim topraklara sığınmacı diye, arap ve afganların doldurmasını aklım almıyor. Kabullenemiyorum!”

YORUM YAĞDI

Gökbakar’ın açıklamasına kullanıcılar tarafından “Öncelik liyakat, hukuk ve demokrasi olmalı,” “Milletin sorunlarıyla ilgilenen tek sanatçı sensin, tebrik ederim” ve “O kadar çok insan var ki Suriyeli veya Afgan bir yöneticiyi görmekten rahatsız olmayacak” şeklinde yorumlar yapıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Türkiye’deki sığınmacı sayısı birçok siyasetçi tarafından gelecekte büyük bir sorunun olacağı yorumlarına neden oluyor. Hükümet tarafından sayıları 3-4 milyon olarak belirtilen sığınmacıların sayısı muhalefet partileri ve STK tarafından 10 milyon olarak öne sürülüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın da geçtiğimiz günlerde 700 binin üzerinde sığınmacının belirttikleri adreste olmadıklarını açıklaması gündem olmuşken, Gökbakar’ın açıklaması sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekerek gündem oldu.