Ünlü oyuncu aklım almıyor dedi isyan etti: 10 sene sonra Suriyeli ya da Afgan başkanlar gelecek!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Gülsüm Alpkıray
Ünlü oyuncu aklım almıyor dedi isyan etti: 10 sene sonra Suriyeli ya da Afgan başkanlar gelecek!

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ile sık sık gündem olan ünlü oyuncu Şahan Gökbakar bu defa sığınmacı konusu hakkında isyan etti. Paylaşımında yakın zamanda Suriyeli ya da Afgan sığınmacıların belediye başkanı olacağını ifade eden Gökbakar’ın isyanı sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar sosyal medya hesabı üzerinden sık sık paylaşım yaparak sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Sığınmacı konusu hakkında çıkışları ile gündem olan Gökbakar 10-15 seneye Türkiye’deki seçimlerde Arapların belirleyici konumda olacağını öne sürdü.

Türkiye’deki sayıları 10 milyonu aşan sığınmacıların doluluğu karşısında aklının almadığını ifade eden Gökbakar, Atatürk ve silah arkadaşları ile beraber yüzbinlerce şehidin kanı ile kurtarılan bu topraklarda insanların aklının 10-15 sene sonra Suriyeli ya da Afgan belediye başkanı gördükleri zaman aklının başına geleceğini ifade eden Gökbakar şunları dedi:

“10-15 seneye Suriyeli ya da Afgan belediye başkanları görmeye başladığında aklı başına gelecek bu halkın. Türkiye’deki seçimlerde araplar belirleyici olmaya başladığında ayılacak bu halk ama iş işten geçmiş olacak. Atatürk ve silah arkadaşlarının, yüzbinlerce şehidin kanlarıyla kurtardığı bu güzelim topraklara sığınmacı diye, arap ve afganların doldurmasını aklım almıyor. Kabullenemiyorum!”

1024xauto.webp

YORUM YAĞDI

Gökbakar’ın açıklamasına kullanıcılar tarafından “Öncelik liyakat, hukuk ve demokrasi olmalı,” “Milletin sorunlarıyla ilgilenen tek sanatçı sensin, tebrik ederim” ve “O kadar çok insan var ki Suriyeli veya Afgan bir yöneticiyi görmekten rahatsız olmayacak” şeklinde yorumlar yapıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Türkiye’deki sığınmacı sayısı birçok siyasetçi tarafından gelecekte büyük bir sorunun olacağı yorumlarına neden oluyor. Hükümet tarafından sayıları 3-4 milyon olarak belirtilen sığınmacıların sayısı muhalefet partileri ve STK tarafından 10 milyon olarak öne sürülüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın da geçtiğimiz günlerde 700 binin üzerinde sığınmacının belirttikleri adreste olmadıklarını açıklaması gündem olmuşken, Gökbakar’ın açıklaması sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekerek gündem oldu.

1661666431453-1455268.jpg

İlgili Haberler
Milyonlarca emekliye kara haber geldi. Yüzde 35 düşecek
'Türkiye'ye 20-30 milyon sığınmacı gelecek' Fatih Altaylı'nın programında korkunç iddia
Hudut Kartalları Avrupa'ya gitmeye çalışan 19 sığınmacıya geçit vermedi. 'Aman yakalayın bizi kıskanan Avrupa rahat etsin'
Ali Yerlikaya’dan itiraf gibi açıklama: 729 bin Suriyeli beyan ettiği adreste yok
Son Haberler
Denizde yüzerken eliyle 6 kiloluk levrek yakaladı. Bu bir 'Başka ülkede yaşamam' haberidir. Çırpınmayan dev balık yakaladılar Yaşam
Denizde yüzerken eliyle 6 kiloluk levrek yakaladı. Bu bir 'Başka ülkede yaşamam' haberidir. Çırpınmayan dev balık yakaladılar
Erdoğan'ın sağ kolu: Müjdeler bekliyoruz Ekonomi
Erdoğan'ın sağ kolu: Müjdeler bekliyoruz
Sümela Manastırı'ndaki ayine erteleme Gündem
Sümela Manastırı'ndaki ayine erteleme
Eskişehir 'de 5 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı Gündem
Eskişehir 'de 5 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı
SMA’lı bebeğin yardım kumbarasını çaldılar Yaşam
SMA’lı bebeğin yardım kumbarasını çaldılar
Yüzde 233’lük zam resmen başladı Ekonomi
Yüzde 233’lük zam resmen başladı
iPhone’un Safari tarayıcısı çöktü mü? Safari ne zaman düzelecek? İşte ayrıntılar… Teknoloji
iPhone’un Safari tarayıcısı çöktü mü? Safari ne zaman düzelecek? İşte ayrıntılar…