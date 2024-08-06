Hudut Kartalları Avrupa'ya gitmeye çalışan 19 sığınmacıya geçit vermedi. 'Aman yakalayın bizi kıskanan Avrupa rahat etsin'

Ülkemize yasa dışı yollardan; Ellerini kollarını sallayarak, video çekerek, canlı yayın açarak ve geldikleri güzergahları adım adım anlatan kaçakların ülkemiz üzerinden Avrupa’ya gitmesini önleme çalışmaları son hızla devam ediyor.

Edirne’den kaçak bir şekilde Yunanistan’a gitmeye çalışan 19 kaçak Hudut Kartalları tarafından yakalandı. Edirne’nin İpsala ilçesin Kapucu Mahallesinde yakalanan sığınmacıların yurt dışına çıkmaları engellenerek İl Göç İdaresine teslim edildi.

HUDUT KARTALLARI GEÇİT VERMİYOR!

Ülkemizdeki sayısı tam olarak bilinemeyen ve Bakanlık tarafından da yerleri ve sayıları konusunda çelişkili ifadelerin kullandığı sığınmacıların yurt dışına kaçmalarına güvenlik güçleri tarafından izin verilmiyor.

Ülkemizi Avrupa’ya açılan bir anahtar olarak gören sığınmacı ve organizatörler, Suriye iç savaşının başladığı 2011 yılından bu yana Türkiye’yi hem kalıcı bir ülke hem de Avrupa için geçiş noktası olarak gördü. Hükümetin de açık kapı politikası ile milyonlarca sığınmacı ülkemize giriş yaptı ancak çıkış yapamadı.

“AMAN BİZİ KISKANAN AVRUPA RAHAT ETSİN”

2013 yılında Ankara’da AB ile imzalanan Geri Kabul Anlaşması ile Türkiye’den Avrupa Bölgesine yasa dışı yollar ile girmeye çalışan sığınmacıların Türkiye’ye geri iadesi iki taraftan imzalanarak kabul edilmişti.

AB’nin bu kapsamda Türkiye’ye vermeyi taahhüt ettiği paranın sonraki yıllarda ödenmemesi ülke gündemine oturmuş, hükümet tarafından imzalanması çokça eleştirilen bu anlaşma dış politikada “Açarım kapıları” ifadeleri ile dünya basınında da yer almıştı.

HER GÜN YAKALIYORLAR

Sığınmacıların yurt dışına kaçışlarının engellemesi güvenlik güçleri tarafından engellenmeye devam ediyor. Birçok medya kuruluşu da bu operasyonları “Hudut Kartalları göz açtırmıyor” ifadeleri ile yayınlıyor. Hal böyle olunca sığınmacıların yakalanmasına “Aman yakalayın bizi kıskanan Avrupa rahat etsin” yorumu yapıldı.