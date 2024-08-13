Milyonlarca emekliye kara haber geldi. Yüzde 35 düşecek

İktidarın ilan ettiği "Emekli yılında" Milyonlarca emekliye bir kara haber daha geldi...SGK'dan, hem SSK hem Bağ-Kur emeklisine maaş kısıtlaması...

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK'nın son dönemde yürürlüğü aldığğı uygulamalar yeni emeklilik başvurusu yapan emeklileri mağdur edecek gibi gözüküyor. 2024 yılının geri kalan bölümünde emeklilik başvurusu yapmayıp, gelecek yıla taşıyanlar 2025'te yüzde 35 maaş kesintisi yaşayabilecek.

ENFLASYON FARKI DIŞINDA ARTIŞ YAPILMADI

"Emekli yılı" ilan edilip,temmuz ayında anayasal hakkı olan enflasyon farkı dışında artış alamayan emekliler, şimdi SGK'nin hayata geçirdiği kısıtlamalarla maaş kesintisiyle karşı karşıya kalabilir.

YÜZDE 35 DAHA AZ MAAŞ ALACAKLAR

Sözcü Yazarı Nedim Türkmen tarafından paylaşılan yazıda, yeni düzenlemelerin emekliler için dezavantajlar içerdiğine dikkat çekti. Yeni emekli bağlama sisteminde geç emekli olmanın zararları olduğunu belirten uzman isim emekliliğini 2025 yılına taşıyacak kişilerin yüzde 35 daha az emekli maaşı alacağını yazdı.

İLAVE DÜZENLEME OLMAZSA YÜZBİNLERCE KİŞİ EMEKLİLİK DİLEKKÇESİ VERECEK

SGK uzmanları ise mağduriyetleri giderecek ilave düzenlemelere gerekli. Aksi takdirde, önümüzdeki günlerde yüzbinlerce kişi emeklilik dilekçesi vermesi muhtemel...

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada ise yıllık enflasyona değindi.

Yıllık enflasyon yüzde 3 – 5 civarında olduğunda emeklilik dilekçe tarihinin emekli aylığı miktarına etkisi çok sınırlı kalacağını ifade eden Kıvanç "Enflasyon yüksek olsa bile izleyen yıllardaki enflasyon aynı düzeylerde olduğunda da emeklilik dilekçe tarihinin aylık miktarına etkisi ihmal edilebilir düzeyde olur.Ancak, enflasyonun hızla yükseldiği veya hızla düştüğü dönemlerde emeklilik dilekçe tarihi aylık miktarını çok etkiliyor." dedi.

EMEKLİLİK İÇİN 2025 YILINI BEKLEYİN

Emeklilik dilekçesinin temmuz – aralık döneminde verildiğinde ocak ve temmuz aylarında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılan enflasyon farkının aynen yansıtıldığını belirten Kıvanç "Emeklilik dilekçesi izleyen yılın ocak ayında verilirse önceki yıl ocak ve temmuzda aylıklara yapılan zamlar dikkate alınmıyor. Bunun yerine önceki yılın TÜFE artışının yüzde 100’ü ile milli gelirdeki gelişme hızının yüzde 30’unun toplamından oluşan güncelleme katsayısı üzerinden hesaplama yapılıyor" ifadesini kullandı

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocakta yüzde 49,25, temmuz ayında da yüzde 24,73 oranında zam yapıldığını ve yıllık artışın yüzde 86,16 olduğunu ifade eden Kıvanç, "Emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihine kadar verenler ocak ve temmuz aylarındaki zamdan yararlanacaklar. 1 Ocak 2025 tarihinden sonra dilekçe verenler ise 2024 ocak ve temmuz aylarındaki maaş zamlarından yararlanamayacaklar"ifadesini kullandı

Kıvanç şöyle devam etti:

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son aylarda yürürlüğe soktuğu uygulamalar ile yeni emeklilik başvurusu yapan SSK ve Bağ-Kur emekli adaylarını mağdur etmeye devam ediyor. Yılın geri kalan bölümünde emeklilik başvurusu yapmayan ve emeklilik başvurusunu gelecek yıla taşıyan vatandaşlar, 2025 yılında yüzde 35 maaş kesintisi yaşayacak.

YÜZDE 30 ÜZERİNDE MAAŞ KESİNTİSİ OLACAK



İkisi arasındaki farkı daha iyi anlayabilmek için 2024 yılı ocak ayında 16.612 TL olan ve ocak ayında SSK ve BAĞ-Kur emekli aylıklarına yapılan zam yansıtılmamış maaş örneğini ele alalım.

Emeklilik dilekçesi 31 Aralık 2024 tarihine kadar verildiğinde 16.612 TL olan maaş önce ocak zammı uygulanarak 24.793 TL’ye çıkacak. Bu tutar temmuz ayındaki maaş zammı uygulandığında ise 30.925 TL olacak. Diyelim ki, bu yılın temmuz aralık döneminde enflasyon yüzde 10 oldu. Dilekçeyi 31 Aralık 2024 tarihinden önce vermiş olan söz konusu kişinin aylığı gelecek yıl ocak ayında yüzde 10 oranında artırılarak 34.016 TL olacak.



Emeklilik dilekçesi 1 Ocak 2025 tarihinden sonra verildiği takdirde ise 2024 ocak başında zamsız hali 16.612 TL olan aylık yüzde 39,2 oranında artırıldığında 23.124 TL’de, yüzde 44,72 oranında artırıldığında ise 24.040 TL’de kalacak. Ocak ayında ayrıca bu yılın ikinci yarısındaki yüzde 10’luk enflasyon oranında artırıldığında ise sırasıyla 25.436 TL veya 26.623 TL olacak.



Bu durumda, örneğimizdeki kişi emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihinde verdiğinde 2025 ocak ayında 34.016 TL aylık alacak. Aynı kişi dilekçesini 1 Ocak 2025 tarihinde verdiğinde 2025 ocak ayı maaşı 25.436 TL ile 26.623 TL arasında kalacak. Gelecek yıl ocak ayı maaşları arasındaki fark yaklaşık 10 bin TL’ye kadar çıkabilecek.