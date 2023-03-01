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Ünlü oyuncu ekrana geri dönüyor

Dünyaca ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger'in başrolde oynadığı 'Fubar' dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 18:12
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Ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger ekrana geri dönüyor

Ünlü oyuncu ekrana geri dönüyor
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Netflix'in YouTube kanalında paylaşılan 8 bölümlük 'Fubar' adlı dizinin 25 Mayıs'ta platform üzerinden yayınlanacağı belirtildi.

Arnold Schwarzenegger'in rol aldığı dijital platformdaki ilk dizi olan 'Fubar'da ünlü oyuncunun yanı sıra Monica Barbaro, Fortune Feimster ve Andy Buckley de yer alacak.

Aksiyon ve komedi türündeki dizi, bir baba ve kızın tüm ilişkilerinin bir yalan üzerine kurulu ve her ikisinin de CIA ajanı olduğunu keşfettiklerinde neler olabileceğini konu ediyor.

En son 'Terminatör' serisinin beşinci yapımı 'Terminator: Dark Fate' filmine 2019'da imza atan Schwarzenegger, 'Escape Plan', 'The Expendables 2' ve 'The 6th Day' gibi fimlerdeki rolüyle de tanınıyor.

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