13 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Terminatör yol işçisi oldu

ABD'nin California eyaletinin eski Valisi Arnold Schwarzenegger, Los Angeles'ta sürücülerin korkulu rüyası büyük çukuru kapattığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncu ve eski Mr. Olympia birincisi Schwarzenegger'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni topladı.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 16:20
Takip Et

Ünlü oyuncu ve eski vali Arnold Schwarzenegger yol işçisi oldu.

Terminatör yol işçisi oldu
+
Aa
-

Oyunculuğuyla bir döneme damga vuran isimlerin başında gelen Arnold Schwarzenegger, haftalardır üzerinden geçen araçlara zarar veren çukuru doldurduğu anların videosunu Twitter'dan yayımladı. Schwarzenegger paylaşımında, "Üzerinden geçen otomobil ve bisikletleri perişan ederek haftalardır tüm komşularımı üzen dev çukuru, ben ve ekibim kapatmaya geldik. Her zaman söylüyorum. Şikayet etmeyin, yapın. Hadi bakalım." ifadesini kullandı.

"HAFTALARDIR KAPATILMASINI BEKLİYORUM"

Schwarzenegger'in bir komşusu yoldan geçerken eski California valisinin çukuru asfaltla doldurduğunu fark ederek camını indirip teşekkür etti. Ünlü aktör, akıllardan silinmeyen Terminatör filmindeki rolünü andıran çizmeleri ve deri ceketiyle doğrularak, "Rica ederim. Bunu kendimiz yapmak zorunda kalmamız tam bir saçmalık. Haftalardır bu çukurun kapatılmasını bekliyorum." dedi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Los Angeles Belediyesi sözcüsü, Schwarzenegger'in bu hareketine karşılık yaptığı açıklamada, bunun normal bir çukur olmadığını dile getirerek SoCal Gas şirketinin şehrin sokaklarını etkileyen bu gibi hizmet çukurlarının olduğunu, çalışmaları tamamlandıktan sonra onarılacaklarını kaydetti. SoCal Gas, yöneltilen sorulara herhangi bir cevap vermezken, Schwarzenegger'in sözcüsü Daniel Ketchell ise açıklamasında, Brentwood sakinlerinin kış fırtınaları yollara zarar vererek çukurlar ve çatlaklar oluşturduğundan bu yana onarım için talepte bulunduklarını söyledi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
1
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
2
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
3
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
4
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
5
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
6
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
﻿Gram altın rekor kırdı. Piyasaların beklediği haber geldi
7
﻿Gram altın rekor kırdı. Piyasaların beklediği haber geldi
﻿Gram altın rekor kırdı. Piyasaların beklediği haber geldi
﻿Rüyada ceset görmek ne anlama geliyor?
﻿Rüyada ceset görmek ne anlama geliyor?
﻿Rüyada ceset görmek ne anlama geliyor?
﻿New York'ta suçla mücadelede robotik cihazlar dönemi başlıyor
﻿New York'ta suçla mücadelede robotik cihazlar dönemi başlıyor
﻿New York'ta suçla mücadelede robotik cihazlar dönemi başlıyor
﻿Sobaya tiner döktü öldü 
﻿Sobaya tiner döktü öldü 
﻿Sobaya tiner döktü öldü 
﻿Şemdinli’de uyuşturucu operasyonu
﻿Şemdinli’de uyuşturucu operasyonu
﻿Şemdinli’de uyuşturucu operasyonu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.