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Ünlü isimler depremzede çocuklar için gardıroplarını açtılar

Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından ünlü isimler de seferber oldu. Afet bölgesine gidip yardım eden ünlüler, yardım kampanyaları başlattı. Burcu Esmersoy, Dila Tarkan ve Yasemin Öğün de kıyafetlerini depremzede çocuklar için bağışladı.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 13:00
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Ünlü isimler depremzede çocuklar için kıyafetlerini bağışladı

Ünlü isimler depremzede çocuklar için gardıroplarını açtılar
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Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Posta'da yer alan habere göre; Sunucu Burcu Esmersoy, Dilasima Group’un varislerinden Dila Tarkan ve tasarımcı Yasemin Öğün, kıyafetlerini ‘Sürdürülebilir İyilik Alışverişi’ sloganı ile yola çıkan ‘givin.co’ya bağışladı.
999 TL’ye kaban da var, 349 TL’ye sandalet de. 

Satışlardan elde edilecek gelir, felaketin yaşandığı bölgedeki çocuklar için harcanacak.

Dila Tarkan'ın Fila t-shirt’ü 399 TL, Yasemin Öğün'ün bağışladığı Under Armour marka sweatshirt ise 299 TL'den satışa çıktı. 


Burcu Esmersoy'un Guess marka çantası 3.499 TL'ye satışta.

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