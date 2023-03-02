Ünlü isimler depremzede çocuklar için gardıroplarını açtılar

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Posta'da yer alan habere göre; Sunucu Burcu Esmersoy, Dilasima Group’un varislerinden Dila Tarkan ve tasarımcı Yasemin Öğün, kıyafetlerini ‘Sürdürülebilir İyilik Alışverişi’ sloganı ile yola çıkan ‘givin.co’ya bağışladı.

999 TL’ye kaban da var, 349 TL’ye sandalet de.

Satışlardan elde edilecek gelir, felaketin yaşandığı bölgedeki çocuklar için harcanacak.

Dila Tarkan'ın Fila t-shirt’ü 399 TL, Yasemin Öğün'ün bağışladığı Under Armour marka sweatshirt ise 299 TL'den satışa çıktı.



Burcu Esmersoy'un Guess marka çantası 3.499 TL'ye satışta.