16 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu

Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu

Eşini aldatırken yakalan ünlü oyuncu Ayhan Taş, bir de fotoğraflarını çeken muhabirlere rüşvet teklif etti.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 09:40
Takip Et

Ünlü oyuncu Ayhan Taş eşini aldatırken yakalandı.

Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
+
Aa
-

Kardeş Payı dizisinin sevilen oyuncusu Ayhan Taş, geçtiğimiz haftalarda Cihangir'de bir mekanda kız arkadaşı ile saatlerce sohbet ederken görüntülenmişti. Aradan 1.5 hafta geçtikten sonra bu kez başka bir güzel ile yine aynı adreste otururken objektiflere takıldı. Mekanda rahat tavırlarıyla dikkat çeken ikilinin masanın altından el ele tutuştuğu görüldü.

.Çift, fotoğraflarının çekildiğini fark edince soluğu muhabirlerin yanında aldı. Taş, "Arkadaşlar kendi aramızda halledebiliriz bu işi, silerseniz size para vereyim" diye ahlaksız teklifte bulundu.

Daha sonra kız arkadaşı gelip "Benim alkol içtiğimi ailem bilmiyor, sorun olacak bana" dedi.

Ayhan Taş; geçtiğimiz yıllarda eski eşi Esin Taş ile boşanmış, aradan bir yıl geçtikten sonra tekrar evlenmişti.

 

Kaynak TV100

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
1
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
2
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
3
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
4
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
5
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
﻿İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi'ne sert tepki. Siyasi pazarlık vurgusu
6
﻿İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi'ne sert tepki. Siyasi pazarlık vurgusu
﻿İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi'ne sert tepki. Siyasi pazarlık vurgusu
﻿Jesus Ali Koç'a ne söyledi? Yerine kim geliyor? Sarı saçlı kara bela Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
7
﻿Jesus Ali Koç'a ne söyledi? Yerine kim geliyor? Sarı saçlı kara bela Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Jesus Ali Koç'a ne söyledi? Yerine kim geliyor? Sarı saçlı kara bela Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Akaryakıtta yarın bakın neler olacak neler
﻿Akaryakıtta yarın bakın neler olacak neler
﻿Akaryakıtta yarın bakın neler olacak neler
﻿Tayvan çevresinde Çin'e ait 28 hava aracı ve 4 gemi tespit edildi
﻿Tayvan çevresinde Çin'e ait 28 hava aracı ve 4 gemi tespit edildi
﻿Tayvan çevresinde Çin'e ait 28 hava aracı ve 4 gemi tespit edildi
﻿Malavi'de Freddy Kasırgası: En az 216 can kaybı
﻿Malavi'de Freddy Kasırgası: En az 216 can kaybı
﻿Malavi'de Freddy Kasırgası: En az 216 can kaybı
﻿Otomobilin çarptığı motosikletliler metrelerce savruldu
﻿Otomobilin çarptığı motosikletliler metrelerce savruldu
﻿Otomobilin çarptığı motosikletliler metrelerce savruldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.