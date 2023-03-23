Evlilik yıl dönümünde aldatılan kadın eşini Tiktok'ta böyle ifşa etti

TikTok’ta bir kadın ihanete uğradığını belirterek kocasının evlilik yıl dönümünde başka bir kadınla görüştüğünü ifşa etti.

Evden çıktıktan sonra kocasını takip eden kadın adım adım ihanetle yüzleşti. Talihsiz kadın sosyal medyadan açtığı canlı yayınla “Artık söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Ona bir şans verdim ve o hala aynı. Birlikte kutlamamız gereken yıl dönümümüzde ihanet damgası vurdu” ifadelerini kullandı.

ARAYIP "NEREDESİN" DİYİNCE OLAN OLDU

Kocasının kendisine sürekli olarak yalan söylediğini ispat etmek isteyen kadın sosyal medya canlı yayını sırasında eşine telefon etti. Telefona açan kocasına “Neredesin” diye soran kadın, “Şu an toplantıdayım. Aramanı açmadıysam meşgulüm demektir. Cevap vermiyorsam aramaya devam etmenin ne gereği var?” diye sert çıktı.