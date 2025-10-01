Ünlü oyuncu Birce Akalay yıkıldı: Halasını genç yaşta kaybetti!

Ünlü oyuncu Birce Akalay, başarılı kariyeri ve özel hayatıyla sıkça gündemde. Son olarak halası Arzu Akalay Ernak’ın vefatıyla sarsılan Akalay, duygusal paylaşımıyla dikkat çekti.

Yer Gök Aşk, Siyah Beyaz Aşk, Mezarlık, Küçük Ağa ve Kuş Uçuşu gibi sevilen dizilerle adını geniş kitlelere duyuran Birce Akalay, hem oyunculuk performansı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Akalay, son olarak halasının genç yaşta vefatıyla büyük bir üzüntü yaşadı.

Akalay, sosyal medya hesabından halası Arzu Akalay Ernak’ın vefatını duyurdu.

“ÇOK GENÇ YAŞTA ARAMIZDAN AYRILDI”

Paylaşımında, “Değerli ve sevgili halam Arzu Akalay Ernak’ı kaybettik. Çok erken yaşta aramızdan ayrılan bu güzel kadına hayatıma tüm kattıkları için teşekkür ediyorum. Huzurla uyu” ifadelerine yer verdi.Arzu Akalay Ernak’ın ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Ernak’ın eşi de sosyal medyada, “Dünyanın en iyi kalpli insanını, 21 yıllık yol arkadaşımı kaybettik” diyerek acısını paylaştı.

BİRCE AKALAY KİMDİR?

Oyuncu, sunucu ve model Birce Akalay, 19 Haziran 1984’te İstanbul’da doğdu.

Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü mezunu olan Akalay, kariyerine 2007’de Kader dizisiyle başladı.

Yer Gök Aşk, Siyah Beyaz Aşk, Küçük Ağa, Mezarlık ve Kuş Uçuşu gibi popüler dizilerle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Ayrıca 2008 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması’nda üçüncü olan Akalay, Star TV’de spor programı sunuculuğu yaptı.

Özel hayatıyla da sıkça gündeme gelen oyuncu, sosyal medyada aktif bir şekilde paylaşımlar yapıyor.

