Ünlü oyuncu Burcu Binici DNA testi yaptırdı! Sebebi şok etti

Burcu Binici ve rap dünyasının dikkat çeken isimlerinden Tankurt Manas'ın kısa süren evliliği tek bir duruşmada sona ermiş ve bu olay magazin dünyasında sıkça konuşulmuştu.

Özel hayatı ve başarılı oyunculuk performansıyla adından sıkça söz ettiren Burcu Binici, şimdi de gerçekleştirdiği DNA testi sonucunu paylaştı.

SEBEBİ BAKIN NEYMİŞ

Binici, “DNA testi yaptırdım ve sonuçlar beni şaşırttı. Gürcü ve Laz kökenliyim; atalarım Kafkaslardan geliyormuş. DNA testi sayesinde kökenlerimi öğrendim ve bu benim için büyük bir sürpriz oldu” dedi.

Burcu Binici, 6 Temmuz 1986 tarihinde Erzurum'da doğmuş, aslen Rize Hemşin'li.

Dansa olan ilgisi ve şan eğitimiyle sanat dünyasına adım atan Binici, Anadolu Ateşi'nde dansçı olarak yer aldıktan sonra, Meral Okay'ın teklifi üzerine "Bir Bulut Olsam" dizisiyle oyunculuk kariyerine başlamıştı.

Binici, "Sensiz Yaşayamam", "Dürüye'nin Güğümleri" gibi dizilerde ve "Yalan Dolan", "Babaların Babası" gibi filmlerde rol almıştı.