Sibel Can bu ev için 36 yıl çalıştı. Melisa Ural'ın da kaldığı yalı ortaya çıktı. 9 + 7 odalı saray yavrusu

Sibel Can bu ev için 36 yıl çalıştı. Melisa Ural'ın da kaldığı yalı ortaya çıktı. 9 + 7 odalı saray yavrusu
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Sibel Can, kızı Melisa ile göz alıcı konutta yaşamını devam ettiriyor. İşte, anne-kızın lüks evinden bazı dikkat çekici ayrıntılar…

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Sibel Can bu ev için 36 yıl çalıştı. Melisa Ural'ın da kaldığı yalı ortaya çıktı. 9 + 7 odalı saray yavrusu 1

Ünlü şarkıcı Sibel Can, 53 yaşında olup, kızı Melisa Ural ile birlikte sosyal medyada büyük beğeni toplayan muhteşem bir evde yaşamakta.

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Sibel Can bu ev için 36 yıl çalıştı. Melisa Ural'ın da kaldığı yalı ortaya çıktı. 9 + 7 odalı saray yavrusu 2

Geçtiğimiz yıl oğlu Engincan Ural'ın düğününü yapan Sibel Can, şu anda kızı Melisa ile bu göz alıcı konutta yaşamını sürdürüyor.

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Sibel Can bu ev için 36 yıl çalıştı. Melisa Ural'ın da kaldığı yalı ortaya çıktı. 9 + 7 odalı saray yavrusu 3

İşte, anne-kızın lüks evinden bazı dikkat çekici ayrıntılar…

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Sibel Can bu ev için 36 yıl çalıştı. Melisa Ural'ın da kaldığı yalı ortaya çıktı. 9 + 7 odalı saray yavrusu 4

Sibel Can'ın oturduğu bu gösterişli ev, tam 9 oda ve 7 banyoya sahip. Ayrıca, bir müzik kayıt stüdyosu ve kuaför salonu da evin içinde yer alıyor.

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Sibel Can bu ev için 36 yıl çalıştı. Melisa Ural'ın da kaldığı yalı ortaya çıktı. 9 + 7 odalı saray yavrusu 5

Bu imkanlar sayesinde Sibel Can, hem iş hem de özel hayatını rahatlıkla idame ettirebiliyor.

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Sibel Can bu ev için 36 yıl çalıştı. Melisa Ural'ın da kaldığı yalı ortaya çıktı. 9 + 7 odalı saray yavrusu 6

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, daha önceden bu evi Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmış ve büyük ilgi görmüştü.

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Sibel Can bu ev için 36 yıl çalıştı. Melisa Ural'ın da kaldığı yalı ortaya çıktı. 9 + 7 odalı saray yavrusu 7

Takipçiler tarafından yapılan yorumlarda ev için "Tam bir saray yavrusu..." ifadeleri kullanıldı. Evin görkemi ve detayları, sosyal medya kullanıcılarını etkisi altına aldı.

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Sibel Can bu ev için 36 yıl çalıştı. Melisa Ural'ın da kaldığı yalı ortaya çıktı. 9 + 7 odalı saray yavrusu 8

Beykoz'da bulunan süper lüks villasıyla Sibel Can, Engin Altan Düzyatan, Şahan Gökbakar ve Türkan Şoray gibi ünlü isimlere komşuluk ediyor.

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Sibel Can bu ev için 36 yıl çalıştı. Melisa Ural'ın da kaldığı yalı ortaya çıktı. 9 + 7 odalı saray yavrusu 9

Sibel Can'ın sadece Beykoz'da değil, aynı zamanda Miami'de de bir evi var. Bu iki ev, şarkıcının yüksek yaşam standartlarını ve zevkini yansıtıyor.

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Sibel Can bu ev için 36 yıl çalıştı. Melisa Ural'ın da kaldığı yalı ortaya çıktı. 9 + 7 odalı saray yavrusu 10

Melisa Ural dışında Engincan Ural ve Emir Aksüt adlı iki çocuğu daha olan Sibel Can, geniş ailesiyle bu lüks yaşamı paylaşıyor.

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Sibel Can bu ev için 36 yıl çalıştı. Melisa Ural'ın da kaldığı yalı ortaya çıktı. 9 + 7 odalı saray yavrusu 11

Sibel Can'ın bu etkileyici malikanesinden fotoğraflar ve daha fazla bilgi için sosyal medya hesaplarını ziyaret edebilirsiniz. Bu ev gerçekten büyüleyici bir güzelliğe sahip.

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Sibel Can bu ev için 36 yıl çalıştı. Melisa Ural'ın da kaldığı yalı ortaya çıktı. 9 + 7 odalı saray yavrusu 12

Sibel Can, 1 Ağustos 1970 tarihinde İstanbul'da doğmuş, Türk folk pop ve klasik müzik şarkıcısı olmasıyla biliniyor.

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Sibel Can bu ev için 36 yıl çalıştı. Melisa Ural'ın da kaldığı yalı ortaya çıktı. 9 + 7 odalı saray yavrusu 13

14 yaşında dansçı olarak kariyerine başlayan Sibel Can, daha sonra müzik kariyerine adım atmıştı.

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Sibel Can bu ev için 36 yıl çalıştı. Melisa Ural'ın da kaldığı yalı ortaya çıktı. 9 + 7 odalı saray yavrusu 14
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Sibel Can bu ev için 36 yıl çalıştı. Melisa Ural'ın da kaldığı yalı ortaya çıktı. 9 + 7 odalı saray yavrusu 15
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Sibel Can bu ev için 36 yıl çalıştı. Melisa Ural'ın da kaldığı yalı ortaya çıktı. 9 + 7 odalı saray yavrusu 16
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Sibel Can bu ev için 36 yıl çalıştı. Melisa Ural'ın da kaldığı yalı ortaya çıktı. 9 + 7 odalı saray yavrusu 17
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Sibel Can bu ev için 36 yıl çalıştı. Melisa Ural'ın da kaldığı yalı ortaya çıktı. 9 + 7 odalı saray yavrusu 18
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