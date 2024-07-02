Sibel Can bu ev için 36 yıl çalıştı. Melisa Ural'ın da kaldığı yalı ortaya çıktı. 9 + 7 odalı saray yavrusu

Ünlü şarkıcı Sibel Can, 53 yaşında olup, kızı Melisa Ural ile birlikte sosyal medyada büyük beğeni toplayan muhteşem bir evde yaşamakta.
Geçtiğimiz yıl oğlu Engincan Ural'ın düğününü yapan Sibel Can, şu anda kızı Melisa ile bu göz alıcı konutta yaşamını sürdürüyor.
İşte, anne-kızın lüks evinden bazı dikkat çekici ayrıntılar…
Sibel Can'ın oturduğu bu gösterişli ev, tam 9 oda ve 7 banyoya sahip. Ayrıca, bir müzik kayıt stüdyosu ve kuaför salonu da evin içinde yer alıyor.
Bu imkanlar sayesinde Sibel Can, hem iş hem de özel hayatını rahatlıkla idame ettirebiliyor.
Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, daha önceden bu evi Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmış ve büyük ilgi görmüştü.
Takipçiler tarafından yapılan yorumlarda ev için "Tam bir saray yavrusu..." ifadeleri kullanıldı. Evin görkemi ve detayları, sosyal medya kullanıcılarını etkisi altına aldı.
Beykoz'da bulunan süper lüks villasıyla Sibel Can, Engin Altan Düzyatan, Şahan Gökbakar ve Türkan Şoray gibi ünlü isimlere komşuluk ediyor.
Sibel Can'ın sadece Beykoz'da değil, aynı zamanda Miami'de de bir evi var. Bu iki ev, şarkıcının yüksek yaşam standartlarını ve zevkini yansıtıyor.
Melisa Ural dışında Engincan Ural ve Emir Aksüt adlı iki çocuğu daha olan Sibel Can, geniş ailesiyle bu lüks yaşamı paylaşıyor.
Sibel Can'ın bu etkileyici malikanesinden fotoğraflar ve daha fazla bilgi için sosyal medya hesaplarını ziyaret edebilirsiniz. Bu ev gerçekten büyüleyici bir güzelliğe sahip.
Sibel Can, 1 Ağustos 1970 tarihinde İstanbul'da doğmuş, Türk folk pop ve klasik müzik şarkıcısı olmasıyla biliniyor.
14 yaşında dansçı olarak kariyerine başlayan Sibel Can, daha sonra müzik kariyerine adım atmıştı.