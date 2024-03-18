Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın boğaz manzaralı evinin kirası dudak uçuklattı! Evde eski Galatasaraylı Mata da oturmuş

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Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın boğaz manzaralı evinin kirası dudak uçuklattı! Evde eski Galatasaraylı Mata da oturmuş
Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın boğaz manzaralı evi için aylık 270 bin lira kira ödediği öne sürüldü.

‘Ömer’ dizisinin yıldızı Gökçe Bahadır ile müzisyen eşi Emir Ersoy, Etiler sırtlarındaki Boğaz manzaralı evi konuşuluyor.

Bahadır'ın Boğaz manzaralı evinin kirası ise dudakları uçuklattı. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; çift, daireyi 270 bin liraya kiralamış.

ESKİDEN GALATASARAYLI MATA OTURUYORMUŞ

Bahadır’ın hayran kaldığı evde daha önce Galatasaray’ın eski yıldızı ünlü futbolcu Juan Mata'nın oturduğu ve aylık 5 bin Euro kira verdiği öğrenildi.

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BODRUM'DA GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Birçok ünlü ismin aksine lüks otel veya teknede tatil yapmak yerine gözlerden uzak kafasını dinleyen Gökçe Bahadır ile müzisyen eşi Emir Ersoy, Bodrum'da mütevazı bir kulübede görüntülenmişti.

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