Fenerbahçe ve Beşiktaş küme düşürülsün harekatı. Galatasaray'ın planı ortaya çıktı

Kaynak: Fotospor
Fenerbahçe ve Beşiktaş küme düşürülsün harekatı. Galatasaray'ın planı ortaya çıktı
Galatasaray kulübünde, yönetim içinde ilginç bir iddia ortaya atıldı. Sarı Kırmızılıların planı gündeme bomba gibi düştü.

İddiaya göre, bir yönetici, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un şirketlerinin Beşiktaş'a da sponsor olmasının etik olmadığını ve bu konunun araştırılması gerektiğini öne sürdü.

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maç sonrası yaptığı ve tartışma yaratan "sarı-lacivertli salıncak üzerindeki kartal" göndermesi, iki kulüp arasında sert açıklamalara neden oldu.

"Her İki Takım İçin de TFF ve FIFA'ya Başvuralım"

Beşiktaş maçı sonrasındaki yönetim kurulu toplantısında, söz konusu Galatasaray yöneticisinin, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki ilişkilerin incelenmesi ve hatta her iki takımın ligden düşürülmesi için TFF ve FIFA'ya başvuru yapılması önerisinde bulunduğu belirtiliyor.

Yönetici durmuyor

Aynı yöneticinin, TFF'nin 18 ve 76. maddeleri ile kulüp tescil talimatının 17. maddesine aykırılıklar olduğunu ve Futbol Disiplin Talimatı'nın 45/1. maddesine göre Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bir alt lige düşürülmesi için uluslararası kurallar çerçevesinde başvuru yapılmasının mümkün olduğunu savunduğu ifade ediliyor.

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