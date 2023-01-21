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Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Güney Kore dizilerinin popüler aktörlerinden Na Chul, 36 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 14:23
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Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
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Oda TV'de yer alan haberde, "Vincenzo", "Weak Hero Class 1" ve "Happiness" gibi dizilerle tanınan Güney Koreli oyuncu Na Chul, 36 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Oyuncunun ölüm nedeni açıklanmazken "Kötüleşen sağlığı nedeniyle tedavi görürken" yaşamını yitirdiği belirtildi.

Oyuncunun cenaze töreni 23 Ocak günü Seul'de yapılacak.

Na Chul "Little Women", "Hospital Playlist", "Once Upon a Small Town" gibi dizilerin yanı sıra 2021 yapımı "Sinkhole" filminde de oynamıştı.

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