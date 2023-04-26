Ünlü oyuncu hayatını kaybetti. Şeytan filmindeki rolü ile hafızalara kazınmıştı

Gösterime girdiği tarihte tüm dünyada büyük ses getiren The Exorcist (Şeytan) filmindeki rolüyle ününe ün katan oyuncu Ron Faber 90 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti. Şeytan filmindeki rolü ile hafızalara kazınmıştı

The Exorcist filminde oynayan Ron Faber'in 26 Mart günü öldüğü kamuoyuna bugün açıklandı.

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1933 Milwaukee doğumlu oyuncu Marquette Üniversitesi'nde işletme okudu. Ancak mesleğini yapmadı. Radyoda başlayan kariyerinde kısa sürede tiyatroya yöneldi. Kariyerinin büyük bölümü de tiyatro sahnelerinde geçti.

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Usta oyuncu Henry Fonda ile First Monday, Irene Papas ile Medea'da birlikte rol aldı.

Büyük ekranda da sık sık boy gösteren Ron Faber ilk rolünü ikonik korku filmi The Exorcist'te (Şeytan) oynadı. Burada Linda Blair ile birlikte rol aldı. Tüm dünyayı şaşkına çeviren bu filmin ardından Faber'i L'abre de Guernica, Soup for One ve Navy Seals gibi filmlerde izledik.

Televizyonda ise Kojak ve The Edge of The Night gibi yapımlarda rol aldı.

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