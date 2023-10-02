Ünlü oyuncu Jake Abraham 56 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü aktör Jake Abraham yaşama veda etti. 56 yaşında hayatını kaybettiği açıklanan İngiliz aktör Jake Abraham, temmuz ayında prostat kanseri teşhisi konulduğunu açıklamış ve palyatif bakım gördüğünü söylemişti.

Liverpool doğumlu aktörün diğer rolleri arasında Channel 4 dizisi “GBH”, “Mean Machine” ve “Formula 51” dizi ve filmleri yer aldı.

Abraham’la çeşitli projelerde çalışan tiyatro yönetmeni ve yapımcısı Bill Elms, Liverpool Echo’ya, “Ortak yapımcılığını üstlendiğim ‘Twopence to Cross the Mersey’ ve ‘Lennon’s Banjo’ gibi birkaç yapımda Jake ile çalışmaktan büyük zevk aldım. Harika bir aktördü ve sektördeki pek çok kişi tarafından çok seviliyordu. Çok özlenecek. Jake’le ilgili pek çok güzel anım var; o her zaman çok neşeliydi ve etrafında olmak eğlenceliydi. Hastalığını kamuoyuna açıkladığı için ona hayran kaldım, bu birçok kişi için fark yaratacak ve hayat kurtaracak” dedi.

