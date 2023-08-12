Ünlü oyuncu Linda Haynes hayatını kaybetti. Tarantino övgüler yağdırmıştı

Gerçek adı Linda Lee Sylvander olan ancak sahnede Linda Haynes ismini kullanan ünlü oyuncu 75 yaşında Summerville'de hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu Linda Haynes hayatını kaybetti. Tarantino övgüler yağdırmıştı

Ünlü oyuncu Linda Haynes, 75 yaşında hayatını kaybetti. Haber Global’de yer alan habere göre; Tarantino'nun övgüler yağdırdığı ünlü oyuncunun vefat haberini ailesi sosyal medyada duyurdu.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada Haynes'in 'huzur içinde' öldüğü belirtildi.

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LINDA HAYNES KİMDİR?

4 Kasım 1947'de Miami'de doğan Haynes, 1969'da adımını attığı şov dünyasında 1980'lerin başına kadar var oldu. İlk filmi Latitude Zero 1969 yılında yayınlandı.

Daha sonra onu Coffy, The Nickel Ride gibi filmlerde izledik. Bir intikam gerilimi olan rolling Thunder'da canlandırdığı dünyadan bıkmış bir 'barmaid'i canlandırdı ve bu rolü onun için bir sıçrama tahtası oldu. 1979 yılındaki Human Experiments filminde başrol oynadı ve bir yıl sonra başka bir hapishane filmi Brubaker'da rol aldı.
Oyunculuk kariyerinin son filmi ise Guyana Tragedy: The Story of Jim Jones oldu.
Daha sonra oyunculuğu bırakarak Florida'da bir hukuk firmasında çalışmaya başladı.
Ünlü yönetmen Quentin Tarantino, Haynes'in Rolling Thunder'daki performansına övgü yağdırmıştı:
"Benim için en iyi performans Linda Haynes'in canlandırdığı Linda Forchet performansıydı. Haynes, Ava Gardner'ın sahip olduğu o görünüme sahip... Ava'nın bunu yapması yıllar almıştı, Linda ise bunu doğal bir şekilde yaptı."

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