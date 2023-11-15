Pelin Karahan’dan evlilik itirafı. İki kez nikah masasına oturmuştu

Kanal D'de 2007-2011 yılları arasında beş sezon süren 'Kavak Yelleri' dizisiyle hafızalara kazınan Pelin Karahan, 2014 yılında Bedri Güntay ile evlendi.

Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğlu olan 39 yaşındaki oyuncu, katıldığı programda çarpıcı açıklamalar yaptı.

"KADINLARIN BOYUN EĞMESİ ERKEKLERİN HOŞUNA GİDİYOR"

Pelin Karahan, "Erkekler kuvvetli, güçlü kadınları sevmiyorlar. Boyun eğilmesi erkeklerin hoşuna gidiyor. Her şeyi halleden kadını da istemiyorlar. Aslında dengeyi kurmak da gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"FLÖRTÜ HİÇ YAŞAMADAN EBEVEYN OLDUK"

Evlilik hikayesini de ilk kez anlatan Karahan, "Bir sene sonra evlenmeyi planlıyorduk, ben hamile kalınca her şeyi hızlandırdık. Flörtü hiç yaşayamadan direkt ebeveyn olduk. Hemen arkasından ikinci çocuk da gelince, biz hep anne babaymışız gibi olduk" dedi.

Pelin Karahan, ilk evliliğini 2011 yılında pilates eğitmeni Erdinç Bekiroğlu ile yapmış, 2 yıl evli kaldıktan sonra boşanmıştı.