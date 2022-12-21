‘General Hospital’ın yıldızı Sonya Eddy hayatını kaybetti

Pembe dizilerin beğenilen ABD’li oyuncusu Sonya Eddy'den acı haber geldi. 1963’ten bu yana yayınlanan 'General Hospitals' adlı dizide 'Hemşire Epiphany Johnson' karakterini canlandıran Eddy 55 yaşında hayata veda etti.

Dizi ekibinden yapılan açıklamada Sonya Eddy'nin öldüğü duyuruldu. Dizide Epiphany Johnson karakterini canlandıran oyuncu, 2006'dan beri General Hospital'ın kadrosundaydı.

Başarılı oyuncunun ölüm nedeni açıklanmadı.

SONYA EDDY KİMDİR?

Sonya Eddy, General Hospital'ın yanı sıra Inspector Gadget, Barbershop, Daddy Daycare, Seven Pounds, The Perfect Game gibi yapımlarda da oynamıştı.

Ayrıca sevilen komedi dizileri Married With Children, The Drew Carey Show, Murphy Brown, Seinfeld gibi yapımlarda da boy göstermişti.

17 Haziran 1967 tarihinde Kaliforniya'da doğmuş ve tiyatro, dans ve oyunculuk eğitimi almıştı. Kariyerine Zora Is My Name'le başlamıştı.

