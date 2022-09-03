Oscar ödüllü oyuncu Jane Fonda kansere yakalandı: Hayatta kalma oranım yüzde 80

Oscar ödüllü usta oyuncu Jane Fonda, yeniden kansere yakalandığını açıkladı. 84 yaşındaki Fonda, Non Hodgkin Lenfoma yani bir tür kan kanseri teşhisi konulduğunu belirtti.

Yakalandığı kanser türünün tedavi edilebilir olduğunu ekleyen Fonda, kemoterapi sürecinin de başladığını ifade etti.

Yakalandığı kanserden kurtulup hayatta kalma oranının yüzde 80 olduğunu yazan usta oyuncu, "Ayrıca şanslıyım ki her tür tedaviye ulaşmama olanak sağlayan sağlık sigortam da var. Fark ettim ki bu sancılı bir süreç ama ben bu konuda ayrıcalıklıyım" dedi.

