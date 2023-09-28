Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan açıklama. Kafesindeki silahlı saldırıda 3 kişi yaralanmıştı

Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, Beyoğlu Cihangir'de sahibi olduğu kafede gerçekleşen silahlı saldırıyla ilgili açıklama yayınladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan açıklama. Kafesindeki silahlı saldırıda 3 kişi yaralanmıştı

Beyoğlu Cihangir’de ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar’ın sahibi olduğu kafede bugün sabah saatlerinde silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda kafede bulunan 3 kişi yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri soruşturma başlatırken, oyuncu Ufuk Bayraktar’dan da saldırıyla ilgili bir açıklama geldi.

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Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Bayraktar, "Firuzağa Meydanı'nda yaşanan silahlı çatışma ile alakalı haberlerde adımın kullanılması tamamen haberi büyütmek içindir" diyerek, olayın kafesiyle bir ilgisinin olmadığını öne sürdü.

Oyuncu, olayın iki kişinin arasında yaşanan bir silahlı çatışma sonucu meydana geldiğini ve seken kurşunların kafede oturan müşterilere isabet ettiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Saldırı, bu sabah saat 11:45 sıralarında Cihangir, Defterdar Yokuşu sokakta meydana geldi. Saldırgan, henüz bilinmeyen bir sebeple kafede bulunan Ayhan Yılmaz’a 5-6 el ateş etti. Saldırı sırasında Yılmaz ile kafede bulunan diğer müşterilerden Sabriye B. ve Fahri T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye sevk etti. Polis ekipleri ise, saldırının yaşandığı bölgeyi güvenlik şeridiyle çevreleyerek delil çalışması yaptı.

Bir görgü tanığı olan Cemal Yükseltürk, "Silah seslerini duyduğumda hemen tezgahın arkasına saklandım. Olayın ardından kafede oturan iki müşterinin yaralandığını gördüm" şeklinde ifade verdi.

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