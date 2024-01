Ünlü oyuncu ve iki kızının olduğu uçak bir anda okyanusa çakıldı. O anlar ortaya çıktı

Almanya doğumlu ABD’li ünlü aktör Christian Klepser ve iki kızının içinde bulunduğu uçak Karayipler açıklarında düştü. Uçakta Klepser ve kızları ile birlikte toplam 4 kişi hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Karayiplerde buunan Bequia adasıdan kalkan uçak kısa bir süre sonra okyanusa düştü. Pilotun son olarak uçakta bir sorun olduğunu v dönmek istediklerini telsizle bildirdiği öğrenildi. Bu konuşmanın uçakla kurulan son temas olduğu belirtiliyor.

Kazanın meydana gelmesi sonrası kaza bölgesine giden sahil güvenlik ekipleri uçakta bulunan 4 cansız bedeni sudan çıkardı. Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri hastane morguna götürüldü.

Polis ekipleri kaza ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

“Uçakta 3 yolcu vardı: Amerika Birleşik Devletleri'nden 51 yaşındaki Christian Klepser ve onun sırasıyla 10 ve 12 yaşındaki iki kızı Madita Klepser ve Annik Klepser. Uçak, J.F. Mitchell Havaalanından öğleden sonra varış noktası olan St. Lucia'ya gitmek üzere 12.11 civarında havalandı"

Korkunç kazanın nedeni henüz bilinmezken teknik arıza ihtimali üzerinde duruluyor

UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Christian Klepser ve iki kızının hayatını kaybettiği uçağın düştüğü anlar ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda uçağın suya çakıldığı görülürken bir kişinin bağırarak “Uçak düştüğü hemen sahil güvenliği arayın” dediği duyuldu.

CHRİSTİAN KLEPSER KİMDİR?

Almanya'da dünyaya gelen Chpristian Klepser, Frankfurt'da büyüdü. 21 yaşında Los Angeles'a taşınan oyuncu orada model ve oyuncu olarak kariyer yapmaya başladı.

Gerçek soyadı Klepser yerine Oliver'ı kullanan oluncu Speed Racer, The Good German, Valkyrie gibi yapımlarda rol almıştı. Oliver'ın kamera karşısına geçtiği son film ise Indiana Jones and the Dial of Destiny oldu.