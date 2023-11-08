Ünlü oyuncunun evli erkek açıklaması gündem oldu

Böyle Bitmesin dizisindeki Zeliha karakteriyle tanınan oyuncu Duygu Keser, Sen Ne Diyorsun isimli Youtube programında evli erkekler için yaptığı açıklama sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü oyuncunun evli erkek açıklaması gündem oldu

Sosyal medyada Sen Ne Diyorsun adlı Youtube programında konuşan Duygu kesrin evli erkeklerin neden daha fazla karşı cins tarafından ilgi çektiğine dair anlattığı bölüm viral oldu.

duygu-keser-15.jpg

Duygu Keser, "Yalnız bir erkeksen, bir kadın tarafından ilgi çekmen daha azdır. Ama evliysen ama sevgilin varsa ama birileriyle flört ediyorsan, etrafında kalabalık bir kadın grubu varsa ve seninle ilgili konuşuyorlarsa bir dakika ya, bu kadınlar bununla ilgileniyorsa benim göremediğim bir şey görüyorlar. Bir anda ilgisini çekmeye başlarsın." dedi. Keser'in bu konuşması sosyal medyada gündem oldu.

Kadın kullanıcılar, Keser'in bu ifadesini sert bir şekilde açıklarken, erkek kullanıcılar ise esprili yorumlarda bulundu.

Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların perde arkası
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların perde arkası
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Ünlü astrolog Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları çıldırtacak kehanet. 53 günde olacakları tek tek açıkladı
Ünlü astrolog Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları çıldırtacak kehanet. 53 günde olacakları tek tek açıkladı
Ehliyet ve pasaport ücretleri ne kadar oldu? 2024 pasaport ehliyet harcı ne kadar?
Ehliyet ve pasaport ücretleri ne kadar oldu? 2024 pasaport ehliyet harcı ne kadar?
La Nina ne demek? La Nina kışı nedir?
La Nina ne demek? La Nina kışı nedir?
Son Haberler
Kılıçdaroğlu: AYM üyeleri tutuklanırsa şaşırmayacağım Gündem
Kılıçdaroğlu: AYM üyeleri tutuklanırsa şaşırmayacağım
Trabzon'da üniversite öğrencisi Ümran'ın denizde cansız bedeni bulundu Gündem
Trabzon'da üniversite öğrencisi Ümran'ın denizde cansız bedeni bulundu
Zafer Partili başkanın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı Gündem
Zafer Partili başkanın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Keşan'da uyuşturucu ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi Gündem
Keşan'da uyuşturucu ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi
Lastikçinin önüne kapan kuruldu. Lastikçiye tepki yağdı Gündem
Lastikçinin önüne kapan kuruldu. Lastikçiye tepki yağdı
Tunç Şatıroğlu'ndan ezber bozan dolar çıkışı: Yeni bir rekora hazır olun Ekonomi
Tunç Şatıroğlu'ndan ezber bozan dolar çıkışı: Yeni bir rekora hazır olun
Emre Belözoğlu'ndan flaş hakem eleştirisi. 'Bana karşı talimat var' diyerek açıkladı Spor
Emre Belözoğlu'ndan flaş hakem eleştirisi. 'Bana karşı talimat var' diyerek açıkladı