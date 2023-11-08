Ünlü oyuncunun evli erkek açıklaması gündem oldu

Sosyal medyada Sen Ne Diyorsun adlı Youtube programında konuşan Duygu kesrin evli erkeklerin neden daha fazla karşı cins tarafından ilgi çektiğine dair anlattığı bölüm viral oldu.

Duygu Keser, "Yalnız bir erkeksen, bir kadın tarafından ilgi çekmen daha azdır. Ama evliysen ama sevgilin varsa ama birileriyle flört ediyorsan, etrafında kalabalık bir kadın grubu varsa ve seninle ilgili konuşuyorlarsa bir dakika ya, bu kadınlar bununla ilgileniyorsa benim göremediğim bir şey görüyorlar. Bir anda ilgisini çekmeye başlarsın." dedi. Keser'in bu konuşması sosyal medyada gündem oldu.

Kadın kullanıcılar, Keser'in bu ifadesini sert bir şekilde açıklarken, erkek kullanıcılar ise esprili yorumlarda bulundu.