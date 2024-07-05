Aynalı Tahir’in yavuklusuydu. Son hali ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aynalı Tahir’in yavuklusuydu. Son hali ortaya çıktı

Bir zamanların popüler dizileri "Aynalı Tahir" ve "Zehirli Sarmaşık" gibi yapımlarla adından söz ettiren Yeşim Büber'in son hali ortaya çıktı.

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken ve sakin bir yaşam sürmeyi tercih eden Büber, "Aynalı Tahir"deki Zümrüt karakteriyle hafızalarda yer etmişti.

2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile evlenen Büber, yaklaşık 15 yıldır teknede yaşayan ve ikiz çocukları Nehir ve Can Yunus ile deniz üzerindeki hayatlarını paylaşan bir aile.

Bir zamanların popüler dizileri "Aynalı Tahir" ve "Zehirli Sarmaşık" gibi yapımlarla adından söz ettiren Yeşim Büber, günümüzde ekranlardan bir süreliğine ayrılmış durumda.

Teknede yaşamanın getirdiği zorlukları da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Büber, değişen yaşam tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

45 yaşındaki Yeşim Büber, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla hayranlarını etkilemeye devam ediyor.

"Teknede yaşamak bazen zor oluyor" diyen Büber, takipçilerinin "Teknede yaşamak zor mu?" sorusuna, teknede yapılması gereken restorasyon çalışmalarının zorluklarından ve gece geç saatlere kadar süren işlerden bahsederek yanıt veriyor.

Oyunculuğa dönüş yapma ihtimaline de değinen Büber, uygun bir proje bulması halinde neden olmasın dediği gibi, İstanbul'a yerleşmesi gerektiğinde bunun biraz zor olabileceğini belirtiyor.

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