Ünlü şarkıcıdan çok konuşulacak bekarlık çıkışı: Kanımıza işledi

Kostümüyle dikkat çeken şarkıcı, kombinini iri küpeleri ve yüzüğüyle tamamladı.

Son dönemde adı Mauro Icardi'nin attığı gollerle anılan 'Aşkın Olayım' şarkısının çalınması olayıyla gündeme gelen Simge Sağın, geçtiğimiz haftalarda verdiği röportajda yalnız olduğunu ama artık aşk istediğini ifade etmişti.

Aşka olan açlığını ve özlemini vurgulayan şarkıcı, aşkın hayatındaki önemine dikkat çekti.

Simge Sağın, konserde aşkı konu alan parçaları seslendirirken izleyicilere yönelik ilginç bir çağrıda bulundu.

Sağın duygusal parçalara sıra geldiğinde "Buradaki aşıklar ellerini kaldırabilir mi?" diye sordu.

Ancak beklediği ilgiyi göremeyince "Bu bekarlık bizim kanımıza mı işledi?" diye espri yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Aşkın eksikliğinden dem vuran Sağın, "Ülkece bekarız yani! Ne olacak bu iş böyle? O zaman aşıklar için söyleyeceğim" sözleriyle konserine devam etti.

SİMGE SAĞIN KİMDİR?

Simge Sağın, Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden biri olarak tanınır. 8 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul'da doğan Simge, müzik eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda almıştı.

Özellikle 2015 yılında seslendirdiği "Miş Miş" şarkısı ile büyük bir çıkış yakalayan sanatçı, müzisyen bir babanın kızı olarak müziğe küçük yaşlardan itibaren aşina olmuştu.

Simge, aynı zamanda besteci ve söz yazarı olarak da tanınır ve müzik kariyeri boyunca birçok değerli ödül kazanmıştı.

Güzelliğiyle de dikkat çeken Simge, sağlıklı yaşamı benimsemiş ve spor ile sanatı hayatının merkezine koymuştu.

Şarkıcılığın yanı sıra resim yapmayı, kitap okumayı ve film izlemeyi seven Simge, özel hayatında ise uzun süreli bir ilişkiyi 2018 yılında sonlandırmış ve şu anda magazin gündeminde herhangi bir birlikteliği ile yer almamakta.