Ünlü piyanist hayatını kaybetti

10 yıldır kanserle mücadele eden 73 yaşındaki piyanist George Winston'ın yaşamını yitirdiği öğrenildi

Ünlü piyanist hayatını kaybetti

Editörr: Osmancan EROK

ABD'li piyanist George Winston, 10 yıldır kanserle mücadele ediyordu. 73 yaşındaki Winston'dan acı haber geldi. George Winston'ın hayata veda ettiği belirtildi.

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"BU DÜNYADAN SESSİZCE AYRILDI"

En çok solo piyano kayıtlarıyla tanınan Winston'ın vefatı sosyal medyadan duyuruldu. Yapılan açıklamada, "George Winston'ın kanserle 10 yıllık savaşının ardından vefat ettiği haberini paylaşmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. George, uykusundayken bu dünyadan sessizce ve acısız bir şekilde ayrıldı" ifadelerine yer verildi.

15 milyondan fazla albüm satan Winston, 'Forest' albümüyle 'New Age' dalında Grammy ödülü kazanmıştı. George Winston, kariyeri boyunca 5 kez Grammy'ye aday gösterilmişti.

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