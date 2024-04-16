Ünlü psikiyatrist sınav stresi hakkında konuştu. Yönetebilir stres insanlar için faydalı

Kaynak: Kashmir Life
Ünlü psikiyatrist sınav stresi hakkında konuştu. Yönetebilir stres insanlar için faydalı
Jammu ve Keşmir'in önde gelen psikiyatristlerinden Dr. Abdul Majid sınav stresi kavramını, etkilerini ve potansiyel çözüm yolları hakkında bildiklerini aktardı.

Kashmir Life Kanalı'nda katıldığı canlı yayında konuşan Dr. Majid, stresin ikili doğasının altını çizerek, bireyleri hedeflerine doğru itme kapasitesinin stresin iyi yanı olduğunu belirtti. Fakat bunun yönetilebilir seviyeleri aştığında olumsuz etkilerle karşılaşıldığının altını çizen doktor, olumlu stresin öğrencilerin ilerlemesini sağlayabileceğini, ancak olumsuz stresin performansı düşürebileceğini ve bunun da daha kötü sonuçlara yol açabileceğini vurguladı.

Stresin A, B, C, D, E ve F kategorinde incelendiğini söyleyen Majid, uluslararası stres yönergelerine bağlı kalan doktorların dikkate alınıp geriye kalanların dinlenmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Söz konusu kategoriler hakkında da bilgilendirmede bulunan Majid "A sınav dönemlerinde bile sürekli olarak en az yedi ila sekiz saat uyumayı hedefleyerek yeterli uykuyu sağlamayı ifade eder. B, zararlı yiyecek seçimlerinden kaçınarak dengeli beslenmenin öneminin altını çiziyor. C, kişinin aile veya arkadaş gibi destek ağlarıyla bağlantılarını sürdürmesini ve endişelerini açıkça tartışmasını önermektedir. D, madde bağımlılığından kaçınırken sosyal amaçlara katılımı ve meditasyonu savunur. E, konsantrasyona yardımcı olmak için on ila on beş dakika bile olsa düzenli egzersiz yapılmasını önermektedir. Son olarak F, diğer stratejilerin etkisiz kalması halinde tıbbi yardım alınması gerektiğini vurgular" diye konuştu.

Majid, ebeveynlerin çocuklarının bireyselliğini ve yeteneklerini anlamalarının önemini vurguladı. Her çocuğun benzersiz olduğunu söyleyerej, hem fiziksel hem de zihinsel destek sağlamanın öneminin altını çizdi. Açıklamalarında "Ebeveynler Tanrı değildir" ifadelerine de yer veren uzman doktor, çocukların kararlarına destek ve saygı gösterilmesi çağrısında bulundu. Çocukların gelişimini desteklemek için aktif dinlemeyi savunarak sözlerini tamamladı.

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