Ünlü radyocu nişanlısının eski kocasını vurdu

Ünlü radyocu Ersin Baydamar, nişanlısının eki eşini silahla vurdu. Saldırıda Mithat Şahin ağır yalanırken Baydamar ise olay sonrası polise giderek teslim oldu.

KAYNAK: DHA
Ünlü radyocu nişanlısının eski kocasını vurdu

İstanbul Bakırköy’de radyocu Ersin Baydamar, kendisini arayarak hakaret eden nişanlısı Ebru Manay’ın eski kocası Mithat Şahin’i Yeşilköy sahilde silahla vurdu. Şahin ağır yaralanırken radyocu Baydamar ise polise giderek teslim oldu.

Olay, 15 Kasım Çarşamba günü Yeşilköy sahilde saat 22.00’de meydana geldi. İddiaya göre, radyo programı yapan Ersin Baydamar ile Ebru Manay bir süre önce nişanlandı. Manay’ın eski eşi Mithat Şahin, bunu öğrenince önce Manay’ı arayıp hakaret ve küfür etti, ardından Ersin Baydamar’ı arayıp hakaret edip tehdit savurdu. Şahin, Baydamar’a konumunu da atarak görüşmek istediğini söyledi.

İKİSİ DE SİLAHLIYDI

Baydamar, Şahin’in silahlı gezdiğini bildiği için yanına silah alarak atılan konum olan Yeşilköy sahile gitti. Burada görüşen Şahin ve Baydamar arasında önce sözlü tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve taraflar birbirine silah çekti. Baydamar, silahıyla Şahin’e ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Şahin kanlar içinde yere yığılırken, Baydamar ise olay yerinden kaçtı. Olayı görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Şahin’i hastaneye kaldırırken, polis ise konuyla ilgili inceleme başlattı.

POLİSE TESLİM OLDU

Polis ekiplerinin çalışmaları devam ederken şüpheli Ersin Baydamar, Bağcılar Güneşli’deki polis merkezine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Baydamar’ın işlemleri devam ediyor.

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