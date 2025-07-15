Ünlü rapçi Lvbel C5'in tahliyesi için 500 bin dolar istediler!

Ünlü rapçinin yakınlarının girişimiyle Savcılık tarafından yürütülen operasyonda, rüşvete aracılık eden avukat E.A. suçüstü yakalanarak tutuklandı.

Avukatı yönlendirdiği ve Lvbel C5'in tutuklanma kararını verdiği iddia edilen hakim O.Y. ise HSK tarafından görevden uzaklaştırıldı.

MAYIS AYINDA TUTUKLANMIŞTI

Lvbel C5 mahlaslı Süleyman Burak Bodur, 6 Mayıs'ta "uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçlaması ile gözaltına alındı.

23 GÜN SONRA TAHLİYE OLDU

Gebze Adliyesi'ne götürülen 24 yaşındaki rapçi hakkında tutuklu yargılama kararı verilmişti, Bodur karar sonrası Kandıra Cezaevine nakledildi.

23 gün boyunca tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen şarkıcının gözaltına alınma ve tutuklanma sürecine ilişkin gündem yaratan bir skandal ortaya çıktı.

HAKİM TUTUKLADI, AVUKATA YÖNLENDİRDİ

Onlar TV'den Timur Soykan'ın haberine göre, Bodur'un tutuklanma kararının ardından yakınları, ailesi ve yapımcısı tarafından Gebze Adliyesi'ne bir ziyaret düzenlendi.

Adliyede kararı veren hakim O.Y. ile görüşen taraflar, sanatçının konser programlarının dolu olduğu ve aynı suçtan çok sayıda kişinin tutuksuz yargılandığını belirterek, olağanüstü maddi kayıpların yaşanmasını engellemek amacıyla tahliye talep etti.

Taraflar, hakim O.Y.'nin yönlendirmesi sonucunda avukat E.A. ile temas kurdu.

500 BİNLE BAŞLAYAN PAZARLIK 100 BİN DOLARA KADAR DÜŞTÜ

Ümraniye'de ünlü rapçinin yakınları ile buluşan avukat E.A., Bodur'un tahliye edilmesi için aileden ilk aşamada 500 bin dolar rüşvet istedi.

Burada hakim bey ile birlikte çalıştığını açıklayan avukat E.A., tutuklama işinin çözülmesi için mutlaka rüşvetin ödenmesi gerektiğini belirtirken, 500 bin dolarlık teklif sanatçının yakınları tarafından reddedildi.

'BU BEDELİ ÖDEMEZSE ALTI AY İÇERDE KALIR'

Devam eden süreçte hakim ile konuştuğunu belirten avukat E.A., ilk aşamada söz konusu rüşveti 300 bin dolara düşürdü. Tarafların bu teklifi de reddetmesinin ardından E.A. tarafından Bodur'un yakınlarına "Sizin müvekkiliniz çok varlıklı biri. Taktığı saatler, bindiği arabalar çok lüks. Bu bedeli ödemezseniz en az 6 ay içeride kalır" ifadeleri kullanıldı.

Israrlı taleplerine rağmen rüşvet ödemeyi reddeden yakınlar ile yeniden temas kuran avukat E.A., hakimin olaya çok kızdığını ancak ikna ederek rüşveti 100 bin dolara kadar düşürdüğünü belirtti ve 50 bin doları peşin, 50 bin dolar ise rapçinin tahliye edilmesinin ardından ödenecek şekilde anlaşmaya varıldı.

ADALET BAKANLIĞINA GİDİLDİ, OPERASYON BAŞLADI

Bodur'un iş insanı yakınları ile iletişime geçen aile, avukat ve hakimin rüşvet talep etmesinin ardından Adalet Bakanlığı yetkilileri ile iletişime geçti.

7 Mayıs'ta Adalet Bakanlığı'na giderek üst düzey bürokratlar ile görüşen Bodur'un yakınları, hakim ve avukat tarafından kendilerinden rüşvet istenildiğini açıkladı. Bakanlık yetkilileri İzmit Başsavcılığı ile harekete geçerek iddialara ilişkin soruşturma başlatılmasını emretti.

Savcılıkla temasa geçen Bodur'un yakınları, başlatılan soruşturma kapsamında avukat E.A. ile iletişime geçerek 100 bin dolarlık rüşveti kabul ettiklerini açıkladı ve 50 bin doları peşin vereceklerini belirtti.

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Emniyet ekiplerinin hazırlığının ardından avukat E.A. ve Bodur'un yakınları İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde yer alan bir lokantada buluşmak için sözleşti. Söz konusu lokantada rüşvetçi avukat ve hakime suçüstü yapmak için hazır bekleyen Emniyet ekipleri, müşteri masalarını sivil polislerle doldururken, ayrıca Bodur'un yakınlarının yanına da 'iş insanı' kılığında bir polis memuru dahil edildi.

Ünlü rapçi Lvbel C5 tutuklandı

AVUKAT TUTUKLANDI, HAKİM GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Operasyon öncesinde Emniyet ekipleri, avukat E.A.'ya verilecek 50 bin dolar rüşvet parasının tamamının seri numaralarını kayıt altına aldı. Rüşvetin ödeneceği restoranın her yerine dinleme cihazları ve kameralar yerleştirilirken, burada yapılan pazarlık sonucunda avukat E.A., rüşvet sürecini yönetmek için hakim O.Y. ile birçok kez görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

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Tarafların rüşvet alındığını açıkça beyan etmesinin ardından mekanda hazır bulunan İzmit Kocaeli Organize Şube ekipleri, avukat E.A.'yı gözaltına aldı.

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E.A. ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul ederken, olay hakkında soruşturma başlatan HSK, rüşvet iddialarının merkezindeki hakim O.Y.'yi görevden uzaklaştırdı.