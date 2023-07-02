Ünlü rockçı hayatını kaybetti

Hot Snakes ve Drive Like Jehu gibi post-hardcore gruplara öncülük etmesiyle tanınan vokalist ve gitarist Rick Froberg, 55 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü rockçı hayatını kaybetti

Hot Snakes ve Drive Like Jehu gibi post-hardcore gruplara öncülük etmesiyle tanınan vokalist ve gitarist Rick Froberg, 55 yaşında vefat etti.

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Froberg'in her iki grupta da uzun süredir birlikte çalıştığı John Reis, ölümünü doğrulamak için Instagram'a gitti. Şöyle yazdı: "Rick dün gece (30 Haziran) doğal nedenlerden dolayı aniden vefat etti. Sanatı hayatı daha iyi hale getirdi. Sanat ve rock n roll'dan daha çok sevdiği tek şey arkadaşlarıydı."

Mesajını şu sözlerle sonlandırdı: "Yaratıcılığı, vizyonu ve bu dünyaya güzellik getirme yeteneği ile sonsuza dek hatırlanacak. Seni seviyorum Rick. Hayatımın geri kalanında seni özleyeceğim."

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