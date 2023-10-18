Ünlü sanatçı Carla Bley hayatını kaybetti

ABD'li caz müzik bestecisi Carla Bley, 87 yaşında vefat etti.

Serbest cazın öncülerinden Bley'in ölümünü uzun yıllar birlikte çalıştığı partneri Steve Swallow duyurdu. Ünlü sanatçının ölümüne beyin kanseriyle bağlantılı komplikasyonların sebep olduğu bildirildi.

Bley, kariyeri boyunca caz spektrumunun her noktasından parçalar için stüdyoya girdi; piyano başında klasikleri de kaydetti, "büyük grup"lar ile onlarca kez kaydedilmiş caz standartlarına yeni yorumlar da getirdi ve müziğiyle siyasi mesajlar vermekten kaçınmadı.

En ünlü albümlerinden 1973 çıkışlı caz-rock opera Escalator Over the Hill'de country-pop şarkıcısı Linda Ronstadt, Cream basçısı Jack Bruce ve Manfred Mann'den Paul Jones ile çalıştı.

Bley'e 2018'de beyin kanseri tanısı konulmuştu.