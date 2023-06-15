Ünlü sanatçı Ekrem Çelebi hayatını kaybetti

Kırşehir'in yetiştirdiği en önemli saz ve söz üstadlarından olan Ekrem Çelebi hayatını kaybetti. Ekrem Çelebi'nin vefat haberini Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu duyurdu.

Ünlü sanatçı Ekrem Çelebi hayatını kaybetti

İç Anadolu ve Bozlak müziğinin temsilcilerinden Ekrem Çelebi, 70 yaşında hayatını kaybetti. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Ekrem Çelebi'nin vefat haberini "Bozlak Ustası Ozanımız Ekrem Çelebi'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim." sözleriyle duyurdu.

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EKREM ÇELEBİ KİMDİR?
Ekrem Çelebi, 1952 yılında Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesine bağlı Ömeruşağı köyünde doğdu. İlkokulu köyünde bitirdi, imkansızlıklar nedeniyle eğitimine devam edemedi. Babasının getirdiği saz küçük yaşlarda müzikle tanışmasına vesile oldu. Düğünlerde sahne almaya başladı ve aranan isimlerden biri oldu. 16 yaşında (Nuhun Gemisi) adını verdiği ilk plağını yaptı. 35 yaşında ise ilk kasetini çıkardı.
17 yaşında evlenen Ekrem Çelebi 4 çocuk babası.

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