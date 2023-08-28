Ünlü sanatçı gözyaşlarıyla paylaştı: Hayat hepimizi bir yerlere savurmuş

Türk Sanat Müziği'nin sevilen isim Umut Akyürek geçmiş yılları yad etti. Okul yıllarından, sahne hayatına birçok fotoğraf paylaşan Akyürek bu kez aile üyelerini andı.

Ünlü sanatçı gözyaşlarıyla paylaştı: Hayat hepimizi bir yerlere savurmuş

Arşivini takipçileriyle paylaşan Umut Akyürek kuzenleriyle çekildiği fotoğrafı paylaştı.Uzun zamandır akrabalarıyla görüşemediğini söyleyen ünlü sanatçı, duygusal anlar yaşadı.

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Akyürek paylaştığı fotoğrafa, "Tam kırk yıldır görmediğim Amerika'daki halamın oğlu Tarkan attı bu fotoğrafı. İlk kez görüyorum o kadar duygulandım ki... Ekranın sol tarafımda çok genç yaşta vefat eden amca oğlum Yusuf Akyürek, sağ tarafta kardeşi yıllardır görmediğim Almanya'da yaşayan amca oğlum Yalçın Akyürek . Bu fotoğrafta 13 en fazla 14 yaşındayım . Hayat nasıl da hepimizi bir yerlere savurmuş, gözyaşlarıma hakim olamıyorum." notunu düştü.

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