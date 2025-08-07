Ünlü sanatçının çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı: 46 yaşındaki yıldızı tanıdınız mı?

Bazıları onu ilk bakışta tanıyor, bazıları ise tahmin etmekte zorlanıyor. Sosyal medyada milyonlarca takipçiye sahip ünlüler, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medyada çocukluk fotoğrafları paylaşma modası hiç geçmiyor.

Pek çok oyuncu ve şarkıcı, çocukluk ve gençlik yıllarından özel anılarını takipçileriyle paylaşıyor. Bu isimlerden biri de şu anda 46 yaşında olan ünlü bir sanatçı.

Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız... Fotoğraftaki bu erkek çocuğun Engin Altan Düzyatan olduğu öğrenilince hayranları şaşkınlığını saklayamadı.

Engin Altan Düzyatan'ın serveti dudak uçuklattı

ENGİN ALTAN DÜZYATAN KİMDİR?

Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz 1979’da İzmir Karşıyaka’da doğan Türk oyuncu, sunucu ve yönetmendir. Büyük dedeleri Yugoslavya’dan gelen Türk ve Priştine’den gelen Arnavut göçmenlerdir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden 2001’de mezun olmuş, profesyonel oyunculuk kariyerine İstanbul’da başlamıştır. Bahçeşehir Üniversitesi’nde İleri Oyunculuk Teknikleri üzerine yüksek lisans yapmıştır.

Oyunculuğa lise yıllarında tiyatroyla başlayan Düzyatan, 2001’de “Ruhsar” dizisindeki konuk rolleriyle ekranlara adım attı. Daha sonra “Yeditepe İstanbul”, “Koçum Benim”, “Hürrem Sultan”, “Bir Bulut Olsam”, “Kapalıçarşı”, “Son”, “Yol Ayrımı” ve “Cinayet” gibi dizilerde oynadı.

2014-2019 yıllarında TRT 1’de yayınlanan “Diriliş: Ertuğrul” dizisinde Ertuğrul Gazi rolüyle dünya çapında tanındı. Bu rol için 13. yüzyıl eserlerini inceleyerek hazırlanmış, karakteri “akıllı, olgun ve adil bir kahraman” olarak nitelendirmiştir.

Bu ünlü kim? Fotoğraftaki çocuk şimdi Devlet Tiyatroları’nın başında!

Sinema kariyerinde “Romantik Komedi”, “Bir Avuç Deniz”, “New York’ta Beş Minare”, “Anadolu Kartalları” ve “Bu İşte Bir Yalnızlık Var” gibi filmlerde rol aldı.

Ayrıca 2010-2011’de “1 Milyon Canlı Para” yarışmasını sundu. Tiyatroda da aktif olan Düzyatan, Kenter Tiyatrosu’nda “Anna Karenina”, DOT Tiyatrosu’nda “Kürklü Merkür” oyunlarında oynadı ve Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda “Dar Ayakkabı ile Yaşamak” oyununu yönetti.

2021’de “Barbaroslar” dizisinde Oruç Reis karakterini canlandırdı. Ayrıca 2010’da Beymen Club koleksiyon çekimlerinde Hazal Kaya ve Naz Elmas ile yer aldı.

Düzyatan, “Diriliş: Ertuğrul” ile 2016’da Magazinci Ödülleri’nde Yılın Erkek Dizi Oyuncusu, Altın Palmiye Ödülleri’nde En İyi Dizi Oyuncusu ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nde Yılın En Başarılı Oyuncusu ödüllerini kazandı.

2019’da Uluslararası Arap Festivali Ödülleri’nde (DIAFA) En İyi Uluslararası Aktör ödülüne layık görüldü.

2021-2023 yıllarında The Muslim 500 listesinde “Sanat ve Kültür” kategorisinde yer aldı.2014’te Neslişah Alkoçlar ile evlenen Düzyatan’ın Emir Aras (2016) ve Alara (2018) adında iki çocuğu var.

Ailesiyle 2025’te çocuklarının eğitimi için Dubai’ye taşınacağına dair haberler sosyal medyada dolaşıyor.

O şimdilerin en ünlü oyuncularından bir tanesi! Yapay zekayla kadın oldu... Bu ünlüyü tanıdınız mı?

Düzyatan, Afrika’da temiz su projelerine destek veren yardım faaliyetleriyle biliniyor ve sosyal medyada milyonlarca takipçisiyle iletişim kuruyor.

Engin Altan Düzyatan, özellikle “Diriliş: Ertuğrul” ile Türkiye ve dünyada geniş bir hayran kitlesi kazanmış, tiyatro, dizi ve sinema alanındaki çok yönlü kariyeriyle öne çıkıyor.

Bu kız çocuğunu tanıdınız mı? Büyüdü Türkiye güzeli oldu