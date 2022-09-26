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Seren Serengil, Reza Zarrap'ı ABD'de ziyaret eden isimleri açıklayacağını söyledi

Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz'da konuşan Seren Serengil, bazı ünlü sanatçıların ABD’de yargılanan Reza Zarrab‘ı ziyaret ettiğini iddia etti.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 13:04
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Ünlü şarkıcı ABD'de yargılanan Reza Zarrap'ı Türkiye'den ziyarete giden ünlülerin olduğunu iddia etti

Seren Serengil, Reza Zarrap'ı ABD'de ziyaret eden isimleri açıklayacağını söyledi
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Söylemezsem Olmaz programında ABD’de yargılanan Reza Zarrab ile ilgili önemli iddialar ortaya atıldı. Programda, Hadise’nin Reza Zarrab’la görüştüğü iddia edilmişti.. Programda konuşulan iddiaya İbrahim Tatlıses canlı yayına bağlanarak cevap vermişti.

İbrahim Tatlıses programın yayınlandığı esnada Seren Serengil’i arayarak haberlerin tamamen yalan olduğunu söyledi. Tatlıses’le konuştuktan sonra konuyla ilgili herkese açıklama yapan Seren Serengil, “İbrahim Tatlıses, Reza’yı oğlu gibi sever biliyorsunuz. Ameliyatını falan Reza yaptırmıştı. İbrahim Bey, bu haberlerin doğru olmadığını, Reza’nın ne Hadise’yle, ne Ebru’yla ne de başka biriyle olma durumunun olmadığını söyledi” ifadelerini kullandı.

HANGİ SANATÇILAR ABD’YE GİTTİ?

İbrahim Tatlıses’in ifadelerini aktaran Serengil, sonrasında önemli bir iddiayı da dillendirdi. Serengil, Zarrab’ın Türkiye’ye gelemediğini, bundan dolayı da çok sayıda sanatçının ABD’ye giderek onu ziyaret ettiğini söyledi.

 

 

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