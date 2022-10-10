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Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'dan Reza Zarrap itirafı. Erdoğan bu sözlere çok kızacak

Halkbank’ın eski Genel Müdürü Hakan Atilla katıldığı televizyon programındaki canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıracak dikkat çeken Reza Zarrab itirafında bulundu.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 16:02
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Hakan Atilla'dan Erdoğan'ı kızdıracak Reza Zarrab itirafı. Halk Bankası'nın eski Genel Müdürü'nden canlı yayında flaş sözler

Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'dan Reza Zarrap itirafı. Erdoğan bu sözlere çok kızacak
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Halkbank’ın eski Genel Müdürü Hakan Atilla FOX TV’deki programda Reza Zarrab ile ilgili “bankayla çalışmasını uygun görmemiştim” diye konuştu.

Milli Gazete'de yer alan habere göre, Türkiye’yi çok büyük anlamda zora sokan ABD’de devam eden Halkbank davasıyla ilgili yaklaşık 2,5 yıl tutuklu kaldıktan sonra 2019’da tahliye edilen ve Türkiye’ye gönderilen Halkbank’ın eski Genel Müdür Hakan Atilla’dan çarpıcı açıklamalar geldi.

"REZA ZARRAB’IN HALKBANK İLE ÇALIŞMASINI UYGUN GÖRMEMİŞTİM"

ABD’de mahkemelerine yaptığı açıklamalarla Türkiye’nin ciddi anlamda sıkıntıya sokan Reza Zarrab’la ilgili FOX TV’deki ‘Çalar Saat’ programında konuşan Halkbank'ın eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla “Ben bankayla çalışmasını uygun görmemiştim” İfadesini kullandı.

Programın sunucusu lker Karagöz’ün “Türkiye’de hayırsever iş adamı olarak lanse ediliyordu. Siz Halkbank’a geldiğinde, bu isme neden itiraz ettiniz?" sorusuna cevap veren Atilla “O dönem hatırladığım kadarıyla basında çıkan sansasyonel haberler vardı hakkında. Kendisinin miydi, şoförünün müydü tam hatırlamıyorum, böyle parasal hareketlerin içinde olduğu, zaten döviz-kuyum işiyle uğraştığı için, kendisine de rahat isnat edilebilecek konularla alakalı basında haberler vardı. Onlar dolayısıyla ben bankayla çalışmasını uygun görmemiştim. Ama kendisi de o haberlerin basındaki belli kişiler tarafından maksatlı yapıldığını, onlarla arasında husumet bulunduğundan bahsetmişti.” diye konuştu.

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mmt
10.10.2022 16:06
dökülün bakalım günah çıkarmaya başladınız.  
 
Evele
10.10.2022 16:05
Evele, gevele  
 
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