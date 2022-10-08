Seren Serengil'den Ajda Pekkan'a aşk ilanı

Sunuculuğunu yaptığı magazin programındaki çıkışlarıyla son günlerde dikkatleri üzerine çeken Seren Serengil, sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanıyor. Babası Öztürk Serengil'le ilgili paylaşımları özel ilgi gören Seren Serengil yine benzer bir paylaşımda bulundu.

Henüz 4 yaşındayken babasıyla birlikte rol aldığı bir filmden minik bir sahneyi takipçilerinin beğenisine sunan Serengil, görüntülerde Ajda Pekkan'ın şarkısını söylerken bir yandan da dans ediyor.

"AJDA'YA OLAN AŞKIM..."

Takipçileri tarafından büyük ilgi gören ve beğeni alan görüntülerine "Benim Ajda'ya olan aşkım 4 yaşından itibaren başlamış... Hala aynı şarkılar dilimde, Allah ona uzun ömürler versin" notunu düşen Seren Serengil, böylelikle sahnede halen gençlere taş çıkartan Süperstar Ajda Pekkan'a gönderme yapmış oldu.