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Seren Serengil'den Ajda Pekkan'a aşk ilanı

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Öztürk Serengil'in kızı Seren Serengil, sosyal medya hesabından babasıyla birlikte oynadığı bir filmden sahne paylaştı ve bu kısa video üzerinden Ajda Pekkan'a göndermede bulundu.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 02:35
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Seren Serengil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ajda Pekkana göndermede bulundu

Seren Serengil'den Ajda Pekkan'a aşk ilanı
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Sunuculuğunu yaptığı magazin programındaki çıkışlarıyla son günlerde dikkatleri üzerine çeken Seren Serengil, sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanıyor. Babası Öztürk Serengil'le ilgili paylaşımları özel ilgi gören Seren Serengil yine benzer bir paylaşımda bulundu.

Henüz 4 yaşındayken babasıyla birlikte rol aldığı bir filmden minik bir sahneyi takipçilerinin beğenisine sunan Serengil, görüntülerde Ajda Pekkan'ın şarkısını söylerken bir yandan da dans ediyor.

"AJDA'YA OLAN AŞKIM..."

Takipçileri tarafından büyük ilgi gören ve beğeni alan görüntülerine "Benim Ajda'ya olan aşkım 4 yaşından itibaren başlamış... Hala aynı şarkılar dilimde, Allah ona uzun ömürler versin" notunu düşen Seren Serengil, böylelikle sahnede halen gençlere taş çıkartan Süperstar Ajda Pekkan'a gönderme yapmış oldu.

 

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