Ünlü şarkıcı Hadise Gebze'deki hayvan katliamına ateş püskürdü! ‘Allah belalarını versin’

Gebze Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi'nde çöp kutularında çok sayıda ölü ve baygın halde bulundu. Hayvanseverlerin çabalarına rağmen hiçbiri kurtarılamadı.

Kocaeli Valiliği ise sokak hayvanı katliamı ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını söylemişti. Tüm Türkiye’yi dehşete düşüren katliama ünlü isimlerde tepki gösterdi.

Gebze’deki katliama tepki gösterenlerden biri de ünlü şarkıcı Hadise.

ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Ünlü şarkıcı Hadise, yakın arkadaşı Seda Bakan’ın başrolünde yer aldığı “Gelin Takımı” filminin özel gösteriminde son günlerde kamuoyunda büyük tepki çeken hayvan katliamları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hadise, “Ben susan bir kadın olmadım. İğrenç şeyler oluyor. Çok acil bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Kadınlarımızı, çocuklarımızı, hayvanlarımızı koruyun lütfen. Bunun için yalvarmak gerekmiyor diye düşünüyorum" dedi.

AĞZINA GELENİ SÖYLEDİ

Hayvan katliamlarına karşı da sessiz kalmayan Hadise; “Allah belalarını versin diyorum. Kameralar karşımda diye tatlı tatlı konuşmayacağım. İğrenç şeyler oluyor. Bunu yapan insanlar ağır bir şekilde cezalandırılmalı. Bu insanlık değil. Videoları izleyemedim bile. Midem bulanıyor. Allah belalarını versin!” ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.