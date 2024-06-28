Ünlü şarkıcı hastaneye 65 milyon TL bağışladı

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü şarkıcı hastaneye 65 milyon TL bağışladı

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Celine Dion, Colorado hastanesine yüklü bir miktarda bağış yaptı.

56 yaşındaki Kanadalı şarkıcı, Dr. Amanda Piquet'nin kendisini nadir görülen rahatsızlığı için tedavi ettiği Colorado Üniversitesi Anschutz Tıp Kampüsü'ne 2 milyon dolar yani 65.751.600 TL bağış yaptı.

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CU Anschutz'da Nöroloji direktörü Dr. Piquet, CBS News'e verdiği bir röportajda, "Bu araştırmayla alanı ileriye taşıyacak bu takdiri almaktan inanılmaz derecede onur duyuyorum" dedi.

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Katı kişi sendromu tanısına sahip olan Dion’un bakıma nasıl geldiğini hatırlatan Dr. Piquet, “Bizi buldu ve harika bir ilişkiydi. Biz onun bu semptomları yönetmesi ve onu iyi bir tedavi yoluna sokması için gerçekten çok çalıştık” ifadelerini kullandı.

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