Ünlü şarkıcı konserde ‘Taş, kağıt, makas’ düellosunu kaybetti

Rock müziğin efsanevi ismi Bruce Springsteen, hayranlarıyla olan samimi ilişkisiyle bilinir. Ancak son konserinde, bu samimiyetin sonucu olarak beklenmedik bir yenilgi aldı. Konser sırasında kendisine ‘taş, kağıt, makas’ düellosu teklif eden bir hayranına karşı mücadele eden Springsteen, oyunu kaybetti. Bu eğlenceli anlar, hem hayranlar hem de sanatçı için unutulmaz bir anıya dönüştü. Springsteen, yenilgisini büyük bir gülümsemeyle karşılarken, kendine has zarafetiyle yanıt verdi. Hayranına, yanındaki armonikasını hediye ederek bu yenilgiyi kutladı.