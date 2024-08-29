Bir adamın yüzüne yapılan ağda: İzlerken bile canınız acıyabilir

Almanya’da bir kuaförde gerçekleştirilen ağda işlemi, sosyal medyada büyük ilgi topladı. Erkeğin yüzüne yapılan ağda işleminin videosu, izleyenlerin bile acısını hissettirecek kadar etkiliydi. Videoda, kuaförün yüzündeki tüyleri almak için sıcak ağdayı uyguladığı ve ardından ağdayı hızla çektiği anlar yer alıyor. Sosyal medya kullanıcıları, videoyu izlerken hissettikleri acıyı dile getirirken, bazıları bu cesur adamı tebrik etti, bazıları ise bu tür işlemlerin gereksiz acıya sebep olduğunu belirtti.