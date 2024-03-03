Ünlü şarkıcı mirasını köpeğine bırakacak. Türkiye bunu da gördü

Şarkıcı Pınar Soykan, 5 milyon lira değerindeki evi dahil tüm mirasını Kızım Soykan isimli köpeğine bırakacağını belirtti.

Soykan, "Eşimin ve benim çocuğumuz yok. Bize bir şey olursa köpeğimizin geleceğini garantiye almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜRK HUKUKUNDA MİRAS HAYVANA BIRAKILIR MI?

Soykan, kanunen bunun uygun olup olmadığını bilmediğini ama bu işlem için bir yol aradıklarını ifade etti. Durumu değerlendiren hukukçular Türk hukukunda mirasın hayvanlara direkt olarak bırakılmasının mümkün olmadığını belirtti. Miras hukuku genellikle insanlar arasında mal varlığının devri üzerine odaklanmıştır.

Kişinin bir vasiyetname ile kişilere ya da Hayvanları Koruma Derneği gibi bir derneğe, vakfa miras bırakılırken hayvanın gelecekteki bakımının garanti altına alınmasının istenebileceğini aktardı.