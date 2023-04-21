Pınar Soykan köpeğinin aylık masrafını açıkladı. Kuaföre ödediği ücret dudak uçuklattı

Ünlü şarkıcı Pınar Soykan, Toy Podel cinsi 'Kızım' adını verdiği köpeğiyle görüntülendi. Ünlü şarkıcı, köpeğinin aylık masrafını açıkladı.

Pınar Soykan köpeğinin aylık masrafını açıkladı. Kuaföre ödediği ücret dudak uçuklattı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Şarkıcı Pınar Soykan, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

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'Kızım' adını verdiği köpeğiyle görüntülenen şarkıcı, "Bakımı bir bebek gibi... Bebek nasılsa aynı... Bir tek konuşmuyorum yoksa aynı... Kuaföre gidiyoruz, iğne oluyor ve ilaç alıyor. Dediğim gibi insan gibi" diye konuştu.

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Soykan, "Masrafı pahalı mı?" sorusuna, "Çok masraflı... Rahatsızlandığı zaman veterinerden bin ya da iki bin TL'den aşağıya çıkamıyoruz. Kuaföre 650 ya da 750 TL gidiyor. Kuaföre ayda bir yada iki ayda bir gidiyoruz" yanıtını verdi.

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Şarkıcı, deprem bölgesindeki çocuklar için alışveriş yaptığını da söyledi.

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Soykan'ın köpeğinin Toy Podel cinsi olduğu öğrenildi.

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