Şarkıcı Pınar Soykan AVM'ye köpeğiyle gidince güvenlikle tartıştı

Ünlü şarkıcı Pınar Soykan, alışveriş için gittiği AVM'de sorun yaşadı. Soykan, yaşadığı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Şarkıcı Pınar Soykan AVM'ye köpeğiyle gidince güvenlikle tartıştı

Editör: Osmancan EROK

Ünlü şarkıcı Pınar Soykan, Toy Podel cinsi 'Kızım' adını verdiği köpeğiyle Akasya AVM'de sorun yaşadı.

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Şarkıcının, AVM'nin içine köpeğiyle dolaşmasına izin verilmediği öğrenildi.

AVM'nin içinde köpeğini kucağında gezdiren Soykan, Instagram'dan yaşadığı durumu anlattı.

Şarkıcı, "Bir tek bunu yapan Akasya AVM... Bu nasıl bir üsluptur. Güvenlik görevlisi, 'Sizi takip etmek zorunda kalacağız' diyor. Diyorum ki, 'Çocuğum çantası var zaten'... Bir de anlamadığım şey, 'Güvenlikten geç ondan sonra çantadan çıkart' diyor. Bu iki oldu bugün. Burada işim olmasa bir daha asla gelmeyeceğim" diye yazdı.

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