Ünlü şehirden kaçıyorlar. Savaş sonrası yerleşmişlerdi

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Ünlü şehirden kaçıyorlar. Savaş sonrası yerleşmişlerdi
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası, Dubai'ye yerleşen birçok zengin Rus, son zamanlarda bankaların sıkı uygulamaları nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'ni terk etmeye başladı.

Bloomberg'in haberine göre, Dubai'deki bankalar ABD'nin baskısıyla Rusya vatandaşları ve Rus şirketlerine yönelik uygulamalarını sertleştirdi.

Ukrayna operasyonunun başlamasının ardından seferberliğe dahil olmamak ya da mal varlığını ülkeden çıkarmak isteyen birçok Rusya vatandaşı Dubai'ye yerleşmişti.

Henley & Partners şirketi Orta Doğu Müdürü Filipp Amarant, "Bazı Rus müşterilerim Dubai'de, iki yıl önce yaptıkları emlak yatırımlarını azalttılar. Burada çok az varlık bırakıp ya Moskova'ya döndüler, ya da Mauritius gibi daha cazip yerlere yöneldiler" dedi.

RUSYA'DA LÜKS EMLAK FİYATLARI DA ARTTI

Emlak şirketi Betterhomes'un verilerine göre, Rusya vatandaşları Birleşik Arap Emirlikleri'nde gayrimenkul alımında birinci, 2023'te ise üçüncü sırada yer aldı.

Yurt dışında yaşayan zengin Ruslar üzerinde artan yaptırım baskıları, para transferlerinin Birleşik Arap Emirlikleri gibi "dost" sayılan ülkelerden de geri dönmeye başlaması gibi faktörler son dönemde zengin Rusların ülkeye dönüşünü arttırınca, lüks gayrımenkul fiyatları da hızla artmaya başladı.

Intermark emlak ajansının raporuna göre, Moskova bölgesindeki en pahalı 100 evin ortalama fiyatı son sekiz yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Şubat ayında endeks, altı ay öncesine göre yüzde 3 artışla ortalama 30,3 milyon dolara ulaştı. Intermark, endeksin en son 2016 yılında şu anki fiyat seviyesinden daha yüksek olduğunu belirtiyor. Endekste değerlendirilen evlerin ortalama alanı 2 bin 2, arsası ise 114 dönüm.

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