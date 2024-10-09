Ünlü site Süper Lig’i simüle etti: Şampiyon bakın kim çıktı?

Futbol veri sitesi Euro Club Index, 8. haftanın sona ermesiyle birlikte Trendyol Süper Lig'deki sıralama tahminini güncelledi. Derbi sonrası yapılan sıralamada Galatasaray, Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvede yer almıştı. Yeni güncellemede ise Trendyol Süper Lig'de inanılmaz bir son yaşanacağı öngörülüyor.

Güncelleme sonrası küme düşme potasında sıralama şöyle:

16- Kayserispor (36 puan)

17- Bodrum FK (35 puan)

18- Hatayspor (32 puan)

19- Adana Demirspor (20 puan)

ŞAMPİYON KİM ÇIKTI?

Euro Club Index'e göre Süper Lig'de 2024-2025 sezonu sonunda ilk 5 sıra ise şöyle olacak:

5- Trabzonspor: 57 puan

4- Başakşehir: 64 puan

3- Beşiktaş: 76 puan

2- Galatasaray: 89 puan

1- Fenerbahçe: 89 puan