Ünlü site Süper Lig’i simüle etti: Şampiyon bakın kim çıktı?

Futbol veri sitesi Euro Club Index, 8. haftanın sona ermesiyle birlikte Trendyol Süper Lig'deki sıralama tahminini güncelledi. Derbi sonrası yapılan sıralamada Galatasaray, Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvede yer almıştı. Yeni güncellemede ise Trendyol Süper Lig'de inanılmaz bir son yaşanacağı öngörülüyor.
Güncelleme sonrası küme düşme potasında sıralama şöyle:
16- Kayserispor (36 puan)
17- Bodrum FK (35 puan)
18- Hatayspor (32 puan)
19- Adana Demirspor (20 puan)
ŞAMPİYON KİM ÇIKTI?
Euro Club Index'e göre Süper Lig'de 2024-2025 sezonu sonunda ilk 5 sıra ise şöyle olacak:
5- Trabzonspor: 57 puan
4- Başakşehir: 64 puan
3- Beşiktaş: 76 puan
2- Galatasaray: 89 puan
1- Fenerbahçe: 89 puan