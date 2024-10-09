Ünlü site Süper Lig’i simüle etti: Şampiyon bakın kim çıktı?

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Ünlü site Süper Lig’i simüle etti: Şampiyon bakın kim çıktı?

Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Ligi’i 8 haftada alınan sonuçlara göre simüle etti. Ünlü site, küme düşme potasında olacak takımları ve şampiyon olacak takımı tahmin etti.

Futbol veri sitesi Euro Club Index, 8. haftanın sona ermesiyle birlikte Trendyol Süper Lig'deki sıralama tahminini güncelledi. Derbi sonrası yapılan sıralamada Galatasaray, Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvede yer almıştı. Yeni güncellemede ise Trendyol Süper Lig'de inanılmaz bir son yaşanacağı öngörülüyor.

Güncelleme sonrası küme düşme potasında sıralama şöyle:

16- Kayserispor (36 puan)

17- Bodrum FK (35 puan)

18- Hatayspor (32 puan)

19- Adana Demirspor (20 puan)

ŞAMPİYON KİM ÇIKTI?

Euro Club Index'e göre Süper Lig'de 2024-2025 sezonu sonunda ilk 5 sıra ise şöyle olacak:

5- Trabzonspor: 57 puan

4- Başakşehir: 64 puan

3- Beşiktaş: 76 puan

2- Galatasaray: 89 puan

1- Fenerbahçe: 89 puan

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